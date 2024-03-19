Во Франции раскрыли, где собираются разместить войска на Украине

Полковник Арбаретьер: Франция может разместить военных по Днепру

19 марта 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Франция может разместить свои войска или по Днепру, или на границе Украины с Белоруссией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во Франции есть два сценария по размещению своих военных на Украине. Одним из них является их размещение по Днепру. Об этом сообщает французский полковник Винсент Арбаретьер. «Первый — это расположить войска по Днепру», — передает телеканал LCI слова Арбаретьера. Он указал на стратегическое значение водной преграды. По словам полковника, такая местность позволяет вест оборону и наблюдать за скоплением войск противника. Второй сценарий, по информации СМИ, предполагает размещение французских войск вдоль границы Украины и Белоруссии. По мнению Арбаретьера, подобное позволит защитить Киев от потенциального наступления. Полковник отметил, что Франция может оперативно отправить войска на Украину. Это связано с тем, что президент страны Эммануэль Макрон уполномочен принимать подобные решения, не учитывая мнение парламента. В свою очередь, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось бы ждать согласия Бундестага. Ранее директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что французская сторона готовит контингент для отправки на Украину. В него войдут две тысячи военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции есть два сценария по размещению своих военных на Украине. Одним из них является их размещение по Днепру. Об этом сообщает французский полковник Винсент Арбаретьер. «Первый — это расположить войска по Днепру», — передает телеканал LCI слова Арбаретьера. Он указал на стратегическое значение водной преграды. По словам полковника, такая местность позволяет вест оборону и наблюдать за скоплением войск противника. Второй сценарий, по информации СМИ, предполагает размещение французских войск вдоль границы Украины и Белоруссии. По мнению Арбаретьера, подобное позволит защитить Киев от потенциального наступления. Полковник отметил, что Франция может оперативно отправить войска на Украину. Это связано с тем, что президент страны Эммануэль Макрон уполномочен принимать подобные решения, не учитывая мнение парламента. В свою очередь, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось бы ждать согласия Бундестага. Ранее директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что французская сторона готовит контингент для отправки на Украину. В него войдут две тысячи военных.