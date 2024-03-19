СВР: Франция готовит контингент для отправки на Украину

19 марта 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Франция обеспокоена количеством военных, погибших на Украине, заявил Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французская сторон готовит контингент, который отправит на Украину. На данный момент он составляет порядка двух тысяч солдат. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. «Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он отметил, что в армии Франции очень обеспокоены увеличивающимся числом погибших на Украине французов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем не исключены возможности проведения страной наземных операция на Украине. Однако он подчеркнул, что не желает подобного исхода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французская сторон готовит контингент, который отправит на Украину. На данный момент он составляет порядка двух тысяч солдат. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. «Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около двух тысяч военных», — передает РИА Новости слова Нарышкина. Он отметил, что в армии Франции очень обеспокоены увеличивающимся числом погибших на Украине французов. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в будущем не исключены возможности проведения страной наземных операция на Украине. Однако он подчеркнул, что не желает подобного исхода.