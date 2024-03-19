Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

Из Белгородской области из-за обстрелов Вооруженными силами Украины отправят в Пензу, Тамбов и Калугу 1200 детей. Об этом пишут РИА Новости.
«1200 детей будут отправлены в Пензу, Калугу и Тамбов из Белгородской области», — пишут РИА Новости. Отправка запланирована на 22 марта.
Сообщалось, что из региона из-за обстрелов ВСУ вывезут около девяти тысяч детей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вывоз планируется из Белгорода, Шебекинского округа, Белгородского и Грайвороновского районов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала URA.RU, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.