Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

20 марта 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Белгородской области из-за обстрелов Вооруженными силами Украины отправят в Пензу, Тамбов и Калугу 1200 детей. Об этом пишут РИА Новости. «1200 детей будут отправлены в Пензу, Калугу и Тамбов из Белгородской области», — пишут РИА Новости. Отправка запланирована на 22 марта. Сообщалось, что из региона из-за обстрелов ВСУ вывезут около девяти тысяч детей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вывоз планируется из Белгорода, Шебекинского округа, Белгородского и Грайвороновского районов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала URA.RU, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Белгородской области из-за обстрелов Вооруженными силами Украины отправят в Пензу, Тамбов и Калугу 1200 детей. Об этом пишут РИА Новости. «1200 детей будут отправлены в Пензу, Калугу и Тамбов из Белгородской области», — пишут РИА Новости. Отправка запланирована на 22 марта. Сообщалось, что из региона из-за обстрелов ВСУ вывезут около девяти тысяч детей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вывоз планируется из Белгорода, Шебекинского округа, Белгородского и Грайвороновского районов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала URA.RU, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года.