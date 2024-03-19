19 марта 2024

Из Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1200 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, ребенок, школьник, дети, рюкзак, группа школьников
Детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Белгородской области из-за обстрелов Вооруженными силами Украины отправят в Пензу, Тамбов и Калугу 1200 детей. Об этом пишут РИА Новости.

«1200 детей будут отправлены в Пензу, Калугу и Тамбов из Белгородской области», — пишут РИА Новости. Отправка запланирована на 22 марта.

Сообщалось, что из региона из-за обстрелов ВСУ вывезут около девяти тысяч детей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вывоз планируется из Белгорода, Шебекинского округа, Белгородского и Грайвороновского районов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала URA.RU, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года.

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Из Белгородской области из-за обстрелов Вооруженными силами Украины отправят в Пензу, Тамбов и Калугу 1200 детей. Об этом пишут РИА Новости. «1200 детей будут отправлены в Пензу, Калугу и Тамбов из Белгородской области», — пишут РИА Новости. Отправка запланирована на 22 марта. Сообщалось, что из региона из-за обстрелов ВСУ вывезут около девяти тысяч детей. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вывоз планируется из Белгорода, Шебекинского округа, Белгородского и Грайвороновского районов. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала URA.RU, что детей направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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