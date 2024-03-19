На какой срок вывезут детей из Белгородской области

Депутат Полуянова: детей из Белгородской области направят в лагеря

19 марта 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Детей из Белгородской области могут увезти до конца учебного года, считает Наталия Полуянова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Детей, которых вывезут из Белгородской области на время атак ВСУ, направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за непрекращающихся атак, девять тысяч детей будет вывезено из региона. Коснется это жителей Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1,2 тысячи детей направят в Пензу, Тамбов, Калугу, далее в Ставропольский край. «Нашим губернатором Вячеславом Гладковым принято единственное правильное решение. Количество обстрелов невероятно участилось. К огромному сожалению, в результате террористических атак получают ранения и гибнут дети. Именно поэтому родителям предложен вариант отдыха в лагерях. Для детей подобран формат 21-дневного пребывания, а также есть возможность нахождения до конца учебного года», — рассказала Наталия Полуянова. По словам депутата Белгородской области, родители могут работать удаленно и находиться вместе с вывезенными из Белгородской области детьми. «Спасибо огромное коллегам из регионов, что уже не в первый раз откликаются и самостоятельно предлагают помощь нашей области. В каждой семье все индивидуально: родители могут работать удаленно и есть возможность быть вместе с ребенком, многие трудятся на непрерывных производствах, в учреждениях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья жителей региона в целом. Для вторых вариант нахождения детей на отдыхе — один из востребованных и необходимых форматов в сегодняшней обстановке. Безопасность детей — это самое главное для всех нас. Дальнейшие шаги, безусловно, будут предприняты уже исходя из оперативной обстановки в регионе», — подчеркнула Полуянова. Белгородская, Брянская и Калужская области были атакованы 17 марта ракетами и беспилотниками ВСУ. 18 марта российские ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire. Операция прошла над территорией Белгородской области. По словам Гладкова, за неделю в результате обстрелов ВСУ в регионе погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детей, которых вывезут из Белгородской области на время атак ВСУ, направят в лагеря на 21 день либо до конца учебного года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от Белгородской области Наталия Полуянова. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за непрекращающихся атак, девять тысяч детей будет вывезено из региона. Коснется это жителей Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1,2 тысячи детей направят в Пензу, Тамбов, Калугу, далее в Ставропольский край. «Нашим губернатором Вячеславом Гладковым принято единственное правильное решение. Количество обстрелов невероятно участилось. К огромному сожалению, в результате террористических атак получают ранения и гибнут дети. Именно поэтому родителям предложен вариант отдыха в лагерях. Для детей подобран формат 21-дневного пребывания, а также есть возможность нахождения до конца учебного года», — рассказала Наталия Полуянова. По словам депутата Белгородской области, родители могут работать удаленно и находиться вместе с вывезенными из Белгородской области детьми. «Спасибо огромное коллегам из регионов, что уже не в первый раз откликаются и самостоятельно предлагают помощь нашей области. В каждой семье все индивидуально: родители могут работать удаленно и есть возможность быть вместе с ребенком, многие трудятся на непрерывных производствах, в учреждениях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья жителей региона в целом. Для вторых вариант нахождения детей на отдыхе — один из востребованных и необходимых форматов в сегодняшней обстановке. Безопасность детей — это самое главное для всех нас. Дальнейшие шаги, безусловно, будут предприняты уже исходя из оперативной обстановки в регионе», — подчеркнула Полуянова. Белгородская, Брянская и Калужская области были атакованы 17 марта ракетами и беспилотниками ВСУ. 18 марта российские ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire. Операция прошла над территорией Белгородской области. По словам Гладкова, за неделю в результате обстрелов ВСУ в регионе погибли 16 мирных жителей и 98 пострадали.