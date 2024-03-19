Гладков: в Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности», — сообщил губернатор в своем
Въезд будет ограничен на территории в населенных пунктах Козинки, Граподола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено. Охрану будут осуществлять сотрудники МВД, Росгвардии, пограничники и министерство обороны РФ.
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