19 марта 2024

Гладков: в Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов Фото:
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В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале во время видеообращения. По его словам, будут установлены блок посты.

Въезд будет ограничен на территории в населенных пунктах Козинки, Граподола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено. Охрану будут осуществлять сотрудники МВД, Росгвардии, пограничники и министерство обороны РФ.

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В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале во время видеообращения. По его словам, будут установлены блок посты. Въезд будет ограничен на территории в населенных пунктах Козинки, Граподола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено. Охрану будут осуществлять сотрудники МВД, Росгвардии, пограничники и министерство обороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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