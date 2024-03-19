Гладков: в Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов

20 марта 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале во время видеообращения. По его словам, будут установлены блок посты. Въезд будет ограничен на территории в населенных пунктах Козинки, Граподола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено. Охрану будут осуществлять сотрудники МВД, Росгвардии, пограничники и министерство обороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области с 20 марта ограничат въезд в ряд населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Въезд ограничат с 20 марта в ряд населенных пунктов Белгородской области по соображениям безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале во время видеообращения. По его словам, будут установлены блок посты. Въезд будет ограничен на территории в населенных пунктах Козинки, Граподола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено. Охрану будут осуществлять сотрудники МВД, Росгвардии, пограничники и министерство обороны РФ.