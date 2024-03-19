Приоритетным направлением для ремонта стали дороги, ведущие к медицинским учреждениям
В Челябинской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют более 35 километров местных и региональных дорог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Одно из приоритетных направлений — повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник, больниц, медицинских центров. В рамках нацпроекта в регионе запланированы реконструкция, капитальные ремонты и ремонты на региональных и местных дорогах общей протяженностью более 35 километров», — сообщили в министерстве.
В нацпроект включили:
- реконструкцию дороги Нижняя Санарка — Скалистый. Ведет к ФАП поселка Скалистый и амбулатории в селе Нижняя Санарка;
- капитальный ремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка. Ведет к районным больницам в поселке Песчанка и селе Кизилчилик;
- капитальный ремонт на участке дороги Уйское — Белово — Токмасский — автодорога Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. Ведет к районной больнице села Уйское;
- ремонт на дороге Сугояк — Кирды. Ведет к амбулатории в селе Сугояк.
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