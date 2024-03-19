19 марта 2024

Какие челябинские трассы будут отремонтированы в 2024 году. Список

Миндортранс: в Челябинской области отремонтируют 35 километров дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, укладка асфальта, пермский тракт, дорожные работы, дорожная техника, дорожные работники, ремонт автодороги, трасса р-242
Приоритетным направлением для ремонта стали дороги, ведущие к медицинским учреждениям Фото:

В Челябинской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют более 35 километров местных и региональных дорог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Одно из приоритетных направлений — повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник, больниц, медицинских центров. В рамках нацпроекта в регионе запланированы реконструкция, капитальные ремонты и ремонты на региональных и местных дорогах общей протяженностью более 35 километров», — сообщили в министерстве.

В нацпроект включили:

  • реконструкцию дороги Нижняя Санарка — Скалистый. Ведет к ФАП поселка Скалистый и амбулатории в селе Нижняя Санарка;
  • капитальный ремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка. Ведет к районным больницам в поселке Песчанка и селе Кизилчилик;
  • капитальный ремонт на участке дороги Уйское — Белово — Токмасский — автодорога Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. Ведет к районной больнице села Уйское;
  • ремонт на дороге Сугояк — Кирды. Ведет к амбулатории в селе Сугояк.

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В Челябинской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют более 35 километров местных и региональных дорог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Одно из приоритетных направлений — повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник, больниц, медицинских центров. В рамках нацпроекта в регионе запланированы реконструкция, капитальные ремонты и ремонты на региональных и местных дорогах общей протяженностью более 35 километров», — сообщили в министерстве. В нацпроект включили:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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