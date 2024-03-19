Общество ЖКХ и Городская среда Какие челябинские трассы будут отремонтированы в 2024 году. Список Миндортранс: в Челябинской области отремонтируют 35 километров дорог 20 марта 2024 в 11:25 Размер текста - 17 + Приоритетным направлением для ремонта стали дороги, ведущие к медицинским учреждениям Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют более 35 километров местных и региональных дорог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Одно из приоритетных направлений — повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник, больниц, медицинских центров. В рамках нацпроекта в регионе запланированы реконструкция, капитальные ремонты и ремонты на региональных и местных дорогах общей протяженностью более 35 километров», — сообщили в министерстве. В нацпроект включили: реконструкцию дороги Нижняя Санарка — Скалистый. Ведет к ФАП поселка Скалистый и амбулатории в селе Нижняя Санарка;

капитальный ремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка. Ведет к районным больницам в поселке Песчанка и селе Кизилчилик;

капитальный ремонт на участке дороги Уйское — Белово — Токмасский — автодорога Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск. Ведет к районной больнице села Уйское;

ремонт на дороге Сугояк — Кирды. Ведет к амбулатории в селе Сугояк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют более 35 километров местных и региональных дорог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Одно из приоритетных направлений — повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник, больниц, медицинских центров. В рамках нацпроекта в регионе запланированы реконструкция, капитальные ремонты и ремонты на региональных и местных дорогах общей протяженностью более 35 километров», — сообщили в министерстве. В нацпроект включили: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям