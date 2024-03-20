Власти увеличили финансирование медстрахования в новых регионах

Власти увеличили финансирование медицинских программ в новых регионах РФ

20 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Мишустин поручил Фонду обязательного медстрахования уделить пристальное внимание финансированию программ в новых регионах Фото: Георгий Бергал © URA.RU Медицинское страхование субъектов РФ дополнительно профинансируют на 22 млрд рублей, а 3,5 млн жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут воспользоваться медицинскими страховками. Эти вопросы премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным 20 марта. «Президент неоднократно подчеркивал, что эффективность системы здравоохранения является одной из важнейших ролей в сбережении народонаселения России. Это и есть одна из национальных целей развития, которые перед нами поставил глава государства», — начал встречу Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Дополнительные социальные выплаты получили 989 тысяч медработников, а общий бюджет фонда в 2024 году превысил 4 трлн рублей. Ключевое значение развитие медстрахования имеет в новых регионах России, страховку успели формить 3,5 млн соотечественников. Более 10,5 млн человек по всей России смогут пройти диспансеризацию, в их числе проведено 65 тысяч качественных маммографических исследований. «Очень важно выполнить все мероприятия по развитию здравоохранения, которые были поручены главой государства. Здоровье — это самое важное для всех людей. И расширение медицинской помощи, качество ее оказания, конечно, являются для нас приоритетами», — поставил задачу главе ФОМС Михаил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медицинское страхование субъектов РФ дополнительно профинансируют на 22 млрд рублей, а 3,5 млн жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут воспользоваться медицинскими страховками. Эти вопросы премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным 20 марта. «Президент неоднократно подчеркивал, что эффективность системы здравоохранения является одной из важнейших ролей в сбережении народонаселения России. Это и есть одна из национальных целей развития, которые перед нами поставил глава государства», — начал встречу Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Дополнительные социальные выплаты получили 989 тысяч медработников, а общий бюджет фонда в 2024 году превысил 4 трлн рублей. Ключевое значение развитие медстрахования имеет в новых регионах России, страховку успели формить 3,5 млн соотечественников. Более 10,5 млн человек по всей России смогут пройти диспансеризацию, в их числе проведено 65 тысяч качественных маммографических исследований. «Очень важно выполнить все мероприятия по развитию здравоохранения, которые были поручены главой государства. Здоровье — это самое важное для всех людей. И расширение медицинской помощи, качество ее оказания, конечно, являются для нас приоритетами», — поставил задачу главе ФОМС Михаил Мишустин.