Силовики провели обыски в стройфирме Кургана по делу о неуплате 40 млн налогов. Фото

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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
В курганской компании прошли обыски по делу о неуплате налогов Фото:

Руководителей курганской компании «ПМК» сотрудники правоохранительных органов подозревают в неуплате 40 млн рублей налогов. В компании прошли обыски, арестована техника предприятия. Об этом сообщает сайт СУ СК по Курганской области.

«Руководство ООО „ПМК“ подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе курганского следственного управления. По данным следственных органов, компания уклонилась от уплаты 40 млн рублей налогов.

Уголовное дело возбуждено по материалам из налоговой. Поддержку следствию оказали в управлении экономической безопасности УМВД по Курганской области. По данным источников редакции, основным подозреваемым является владелец и гендиректор компании Константин Сыпин. Якобы руководитель компании, строящей электросети, в 2018—2021 годах вместе с главбухом предоставлял в УФНС недостоверные данные о расходах. В налоговую отсылались данные о сделках с контрагентами, которые реально в компании не совершались.

В строительной фирме прошли обыски. «В целях возмещения ущерба бюджетной системе на изъятое у подозреваемых имущество (спецтехнику, транспортные средства) наложен арест, также у них изъяты денежные средства и ювелирные изделия», — добавили в УМВД региона.

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Силовики арестовали деньги и технику в офисе курганской компании ПМК

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Руководителей курганской компании «ПМК» сотрудники правоохранительных органов подозревают в неуплате 40 млн рублей налогов. В компании прошли обыски, арестована техника предприятия. Об этом сообщает сайт СУ СК по Курганской области. «Руководство ООО „ПМК“ подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — сообщили в пресс-службе курганского следственного управления. По данным следственных органов, компания уклонилась от уплаты 40 млн рублей налогов. Уголовное дело возбуждено по материалам из налоговой. Поддержку следствию оказали в управлении экономической безопасности УМВД по Курганской области. По данным источников редакции, основным подозреваемым является владелец и гендиректор компании Константин Сыпин. Якобы руководитель компании, строящей электросети, в 2018—2021 годах вместе с главбухом предоставлял в УФНС недостоверные данные о расходах. В налоговую отсылались данные о сделках с контрагентами, которые реально в компании не совершались. В строительной фирме прошли обыски. «В целях возмещения ущерба бюджетной системе на изъятое у подозреваемых имущество (спецтехнику, транспортные средства) наложен арест, также у них изъяты денежные средства и ювелирные изделия», — добавили в УМВД региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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