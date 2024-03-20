Рада планирует переименовать село Надеждовка Одесской области в Шампань

20 марта 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Село в Одесской области может получить название Шампань, рассказал Алексей Гончаренко Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины На Украине хотят переименовать село Надеждовка в Одесской области в Шампань. Такое предложение поддержал комитет Верховной рады, рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко. «Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка в Шампань», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Шампань — это знаменитый винодельческий регион в северо-восточной части Франции, где производится игристое вино. Надеждовка получила свое название в 1945 году. До этого село называлось Гофнунгсфельд, которое переводится как «поле надежды». Чтобы его заново переименовали, в парламенте должны проголосовать не менее 226 человек. Эта новость появилась после того, как Франция стала готовить своих военных для отправки на Украину. По данным российской разведки, речь идет о 2 000 солдатах. При этом граждане Франции беспокоятся за своих уже погибших в зоне спецоперации согражданах. Обнародование данных поднимает французов на бунты, уверен директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. RT передает, что Париж своими действиями борется за статус самого главного спонсора Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине хотят переименовать село Надеждовка в Одесской области в Шампань. Такое предложение поддержал комитет Верховной рады, рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко. «Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка в Шампань», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Шампань — это знаменитый винодельческий регион в северо-восточной части Франции, где производится игристое вино. Надеждовка получила свое название в 1945 году. До этого село называлось Гофнунгсфельд, которое переводится как «поле надежды». Чтобы его заново переименовали, в парламенте должны проголосовать не менее 226 человек. Эта новость появилась после того, как Франция стала готовить своих военных для отправки на Украину. По данным российской разведки, речь идет о 2 000 солдатах. При этом граждане Франции беспокоятся за своих уже погибших в зоне спецоперации согражданах. Обнародование данных поднимает французов на бунты, уверен директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. RT передает, что Париж своими действиями борется за статус самого главного спонсора Киева.