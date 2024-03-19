Франция отправит две тысячи военных на Украину: что известно

Нарышкин: Франция готовит 2000 человек для отправки на Украину

19 марта 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

В СВР РФ заявили, что Франция готовит контингент для отправки на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция готовит отправку двух тысяч военных на Украину. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. URA.RU рассказывает, что известно о планах французского минобороны. «Франция готовит контингент для отправки на Украину. На первом этапе он составит около двух тысяч военных», — сообщил Нарышкин РИА Новости. Он также отметил, что во французской армии выражают беспокойства по поводу увеличивающегося числа погибших на Украине соотечественников. Что будет с французскими войсками Перебросить столь многочисленное воинское подразделение на Украину незаметно не удастся. Нарышкин уже подчеркнул, что французские солдаты будут «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС». «Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится», — передает слова Нарышкина РИА Новости. Отмечается, что поначалу отправят порядка двух тысяч солдат. Однако граждане Франции обеспокоены возросшим числом сограждан, погибших на Украине. По информации СВР, в Елисейском дворце считают, что число погибших французов давно «превысило психологически значимый порог». Нарышкин считает, что обнародование этих данных спровоцирует граждан Франции на протесты. По словам директора СВР РФ Париж тщательно скрывает численность потерь французских военных на конфликте в Украине. «В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров среднего звена. Среди погибших их «непропорционально много», — отмечает Нарышкин. Он заявил, что из-за сокрытия потерь власти Франции сталкиваются с трудностями при решении практических проблем при захоронении погибших, выплате компенсаций их семьям и пенсий инвалидам. Где будут размещены войска Отмечаются два сценария размещения французских войск на Украине. О них рассказал телеканал LCI. Первым сценарием предусмотрено расположение войск по Днепру: река делит Украину на две исторические части — восточную и западную. Данная местность, по мнению французского полковника Винсента Арбаретьера, позволит наблюдать за скоплениями войск противника и вести оборону. Второй сценарий предполагает размещение Вооруженных сил Пятой республики вдоль государственной границы Украины с Белоруссией. По мнению того же Винсента Арбаретьера, так Киев будет защищен от потенциального наступления. С чего все началось Президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине в интервью изданию Le Parisien. Он отметил, что это может произойти, хотя он сам этого не желает и не будет инициировать. Но Макрон считает, что сила Парижа в том, что он может противостоять Москве. Глава Франции полагает, что прочный мир в регионе невозможен без возвращения Украины к ее границам до 2014 года. По мнению президента Франции, нельзя допустить, чтобы России «выиграла эту войну». Поэтому в феврале он отметил, что подумает над отправкой войск НАТО на Украину. Это закончилось скандалом: подавляющее большинство членов альянса, включая Германию и США, заявили, что не собираются этого делать. После испанская газета El Pais со ссылкой на украинские и европейские источники сообщила, что военные стран НАТО уже находятся в республике, однако не принимают участие в боевых действиях. По словам собеседников издания, военные занимаются проверкой поставляемого вооружения и выявлением случаев связанной с этим коррупции. Отмечается, что часть из этих специалистов — отставные западные военные, решившие поехать на Украину добровольцами и вступившие в ряды украинских вооруженных сил. Как отреагировали на Западе на предложение Макрона Идею президента Франции об отправке войск НАТО на Украину западные политики не поддержали. Она не нашла отклика в Словакии, Венгрии, Германии, Польше, Финляндии и Италии. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи партнеров НАТО и Евросоюза в Париже отметил, что Запад обдумывает возможность введения своих войск на Украину. Однако его страна не намерена отправлять туда своих солдат. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что его страна выступает против введения войск ЕС и НАТО на Украину. С аналогичным заявлением он выступал 17 февраля. Среди тех, кто предполагает отправку войск в будущем, оказались Великобритания и Швеция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция готовит отправку двух тысяч военных на Украину. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. URA.RU рассказывает, что известно о планах французского минобороны. «Франция готовит контингент для отправки на Украину. На первом этапе он составит около двух тысяч военных», — сообщил Нарышкин РИА Новости. Он также отметил, что во французской армии выражают беспокойства по поводу увеличивающегося числа погибших на Украине соотечественников. Перебросить столь многочисленное воинское подразделение на Украину незаметно не удастся. Нарышкин уже подчеркнул, что французские солдаты будут «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС». «Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится», — передает слова Нарышкина РИА Новости. Отмечается, что поначалу отправят порядка двух тысяч солдат. Однако граждане Франции обеспокоены возросшим числом сограждан, погибших на Украине. По информации СВР, в Елисейском дворце считают, что число погибших французов давно «превысило психологически значимый порог». Нарышкин считает, что обнародование этих данных спровоцирует граждан Франции на протесты. По словам директора СВР РФ Париж тщательно скрывает численность потерь французских военных на конфликте в Украине. «В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров среднего звена. Среди погибших их «непропорционально много», — отмечает Нарышкин. Он заявил, что из-за сокрытия потерь власти Франции сталкиваются с трудностями при решении практических проблем при захоронении погибших, выплате компенсаций их семьям и пенсий инвалидам. Отмечаются два сценария размещения французских войск на Украине. О них рассказал телеканал LCI. Первым сценарием предусмотрено расположение войск по Днепру: река делит Украину на две исторические части — восточную и западную. Данная местность, по мнению французского полковника Винсента Арбаретьера, позволит наблюдать за скоплениями войск противника и вести оборону. Второй сценарий предполагает размещение Вооруженных сил Пятой республики вдоль государственной границы Украины с Белоруссией. По мнению того же Винсента Арбаретьера, так Киев будет защищен от потенциального наступления. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине в интервью изданию Le Parisien. Он отметил, что это может произойти, хотя он сам этого не желает и не будет инициировать. Но Макрон считает, что сила Парижа в том, что он может противостоять Москве. Глава Франции полагает, что прочный мир в регионе невозможен без возвращения Украины к ее границам до 2014 года. По мнению президента Франции, нельзя допустить, чтобы России «выиграла эту войну». Поэтому в феврале он отметил, что подумает над отправкой войск НАТО на Украину. Это закончилось скандалом: подавляющее большинство членов альянса, включая Германию и США, заявили, что не собираются этого делать. После испанская газета El Pais со ссылкой на украинские и европейские источники сообщила, что военные стран НАТО уже находятся в республике, однако не принимают участие в боевых действиях. По словам собеседников издания, военные занимаются проверкой поставляемого вооружения и выявлением случаев связанной с этим коррупции. Отмечается, что часть из этих специалистов — отставные западные военные, решившие поехать на Украину добровольцами и вступившие в ряды украинских вооруженных сил. Идею президента Франции об отправке войск НАТО на Украину западные политики не поддержали. Она не нашла отклика в Словакии, Венгрии, Германии, Польше, Финляндии и Италии. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи партнеров НАТО и Евросоюза в Париже отметил, что Запад обдумывает возможность введения своих войск на Украину. Однако его страна не намерена отправлять туда своих солдат. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил, что его страна выступает против введения войск ЕС и НАТО на Украину. С аналогичным заявлением он выступал 17 февраля. Среди тех, кто предполагает отправку войск в будущем, оказались Великобритания и Швеция.