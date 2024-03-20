20 марта 2024

Екатеринбурженка стала героиней шоу «Беременна в 16»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Отцом ребенка стал 19-летний Владимир Фото:

Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 17-летняя Олеся из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир.

«Именно на улице я проводила все свое время и чувствовала там себя как дома. Часто прогуливаю уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. Я окончила только девять классов школы, и то с трудом. Сейчас я нигде не учусь, но мечтаю стать физруком, потому что мне нравятся мужские профессии», — сказала Олеся.

По ее словам, на улице она хотела найти то, что не смогла получить в семье, а именно внимания и признания. «С детства мама мне не давала ни тепла, ни любви, ни заботы, ни уюта», — отметила девушка.

Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В сентябре 2022 года в шоу снялась уроженка Краснотурьинска. Выпуск с историей героини вышел на экраны 5 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 17-летняя Олеся из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир. «Именно на улице я проводила все свое время и чувствовала там себя как дома. Часто прогуливаю уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. Я окончила только девять классов школы, и то с трудом. Сейчас я нигде не учусь, но мечтаю стать физруком, потому что мне нравятся мужские профессии», — сказала Олеся. По ее словам, на улице она хотела найти то, что не смогла получить в семье, а именно внимания и признания. «С детства мама мне не давала ни тепла, ни любви, ни заботы, ни уюта», — отметила девушка. Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В сентябре 2022 года в шоу снялась уроженка Краснотурьинска. Выпуск с историей героини вышел на экраны 5 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...