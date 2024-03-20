Екатеринбурженка стала героиней шоу «Беременна в 16»

21 марта 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Отцом ребенка стал 19-летний Владимир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 17-летняя Олеся из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир. «Именно на улице я проводила все свое время и чувствовала там себя как дома. Часто прогуливаю уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. Я окончила только девять классов школы, и то с трудом. Сейчас я нигде не учусь, но мечтаю стать физруком, потому что мне нравятся мужские профессии», — сказала Олеся. По ее словам, на улице она хотела найти то, что не смогла получить в семье, а именно внимания и признания. «С детства мама мне не давала ни тепла, ни любви, ни заботы, ни уюта», — отметила девушка. Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В сентябре 2022 года в шоу снялась уроженка Краснотурьинска. Выпуск с историей героини вышел на экраны 5 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Героиней выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю» стала 17-летняя Олеся из Екатеринбурга. Девушка рассказала, что ребенок желанный, а его отцом стал 19-летний Владимир. «Именно на улице я проводила все свое время и чувствовала там себя как дома. Часто прогуливаю уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. Я окончила только девять классов школы, и то с трудом. Сейчас я нигде не учусь, но мечтаю стать физруком, потому что мне нравятся мужские профессии», — сказала Олеся. По ее словам, на улице она хотела найти то, что не смогла получить в семье, а именно внимания и признания. «С детства мама мне не давала ни тепла, ни любви, ни заботы, ни уюта», — отметила девушка. Выпуск с участницей из Свердловской области появляется не первый раз. В сентябре 2022 года в шоу снялась уроженка Краснотурьинска. Выпуск с историей героини вышел на экраны 5 октября.