Свердловчанка стала участницей шоу «Беременна в 16». Видео

Свердловчанка стала участницей шоу «Беременна в 16»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Свердловчанка появится в новом сезоне шоу «Беременна в 16» Фото:

Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) стала участницей телевизионного шоу «Беременна в 16». Видео появилось на официальном yotube-канале телеканала «Ю».

«Я из Краснотурьинска», — заявила свердловчанка в тизере нового сезона шоу. Премьера назначена на 5 октября. В шоу «Беременна в 16» зрителей знакомят с историями героинь: как случилось, что она забеременела, как воспримут новость о ребенке ее родители и будущий отец.

Ранее URA.RU сообщало, что модель из Екатеринбурга Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, пытавшейся выйти замуж за Тимати в телевизионном шоу.

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Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) стала участницей телевизионного шоу «Беременна в 16». Видео появилось на официальном yotube-канале телеканала «Ю». «Я из Краснотурьинска», — заявила свердловчанка в тизере нового сезона шоу. Премьера назначена на 5 октября. В шоу «Беременна в 16» зрителей знакомят с историями героинь: как случилось, что она забеременела, как воспримут новость о ребенке ее родители и будущий отец. Ранее URA.RU сообщало, что модель из Екатеринбурга Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, пытавшейся выйти замуж за Тимати в телевизионном шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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