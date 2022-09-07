Свердловчанка стала участницей шоу «Беременна в 16»

Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) стала участницей телевизионного шоу «Беременна в 16». Видео появилось на официальном yotube-канале телеканала «Ю».
«Я из Краснотурьинска», — заявила свердловчанка в тизере нового сезона шоу. Премьера назначена на 5 октября. В шоу «Беременна в 16» зрителей знакомят с историями героинь: как случилось, что она забеременела, как воспримут новость о ребенке ее родители и будущий отец.
Ранее URA.RU сообщало, что модель из Екатеринбурга Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, пытавшейся выйти замуж за Тимати в телевизионном шоу.
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