Свердловчанка стала участницей шоу «Беременна в 16». Видео

Свердловчанка стала участницей шоу «Беременна в 16»

07 сентября 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Свердловчанка появится в новом сезоне шоу «Беременна в 16» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) стала участницей телевизионного шоу «Беременна в 16». Видео появилось на официальном yotube-канале телеканала «Ю». «Я из Краснотурьинска», — заявила свердловчанка в тизере нового сезона шоу. Премьера назначена на 5 октября. В шоу «Беременна в 16» зрителей знакомят с историями героинь: как случилось, что она забеременела, как воспримут новость о ребенке ее родители и будущий отец. Ранее URA.RU сообщало, что модель из Екатеринбурга Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, пытавшейся выйти замуж за Тимати в телевизионном шоу.

Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) стала участницей телевизионного шоу «Беременна в 16». Видео появилось на официальном yotube-канале телеканала «Ю». «Я из Краснотурьинска», — заявила свердловчанка в тизере нового сезона шоу. Премьера назначена на 5 октября. В шоу «Беременна в 16» зрителей знакомят с историями героинь: как случилось, что она забеременела, как воспримут новость о ребенке ее родители и будущий отец. Ранее URA.RU сообщало, что модель из Екатеринбурга Яна Сапета выиграла в финале девятого сезоне реалити-шоу «Холостяк». Также агентство рассказывало о екатеринбурженке, пытавшейся выйти замуж за Тимати в телевизионном шоу.