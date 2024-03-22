Орбан раскрыл, когда Запад направит войска на Украину

Орбан: Запад может отправить военных на Украину через 2-3 месяца

22 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Запад, вероятно, отправит военных на Украину в течение нескольких месяцев, заявил Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны могут направить своих военных на Украину в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», — заявил Орбан в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Трансляцию вела программа «Доброе утро, Венгрия». Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит две тысячи военных для отправки на Украину. Он отметил, что во французской армии обеспокоены тем, что количество погибших соотечественников в Киеве продолжает увеличиваться. Позже аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что появление солдат Франции на украинской территории будет означать начало боевых действий против России. В таком случае французскую сторону ждет поражение, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны могут направить своих военных на Украину в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», — заявил Орбан в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Трансляцию вела программа «Доброе утро, Венгрия». Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит две тысячи военных для отправки на Украину. Он отметил, что во французской армии обеспокоены тем, что количество погибших соотечественников в Киеве продолжает увеличиваться. Позже аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что появление солдат Франции на украинской территории будет означать начало боевых действий против России. В таком случае французскую сторону ждет поражение, передает телеканал 360.