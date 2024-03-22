Белый дом прокомментировал теракт в «Крокус сити холле»

Белый дом: США известно о стрельбе в Подмосковном «Крокус сити холле»

22 марта 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

В США считают кадры стрельбы «ужасающими» Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» США считают кадры с места стрельбы в Подмосковном «Крокус сити Холле» «ужасающими». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «США известно о стрельбе в „Крокус сити Холле“. Кадры с места происшествия „ужасающие“», — пишут РИА Новости со ссылкой на Белый дом. Около двух двух недель назад посольство США в РФ выпустило на сайте предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах массового скопления людей в Москве. Такое же предупреждение вывесило у себя на сайте и посольство Великобритании. В «Крокус сити Холле» произошла стрельба. На данный момент официальных сообщений о погибших и пострадавших нет. Предполагается, что из-за взрыва гранаты или зажигательной шашки, брошенной террористами, начался пожар. В здании заблокированы люди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США считают кадры с места стрельбы в Подмосковном «Крокус сити Холле» «ужасающими». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «США известно о стрельбе в „Крокус сити Холле“. Кадры с места происшествия „ужасающие“», — пишут РИА Новости со ссылкой на Белый дом. Около двух двух недель назад посольство США в РФ выпустило на сайте предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах массового скопления людей в Москве. Такое же предупреждение вывесило у себя на сайте и посольство Великобритании. В «Крокус сити Холле» произошла стрельба. На данный момент официальных сообщений о погибших и пострадавших нет. Предполагается, что из-за взрыва гранаты или зажигательной шашки, брошенной террористами, начался пожар. В здании заблокированы люди.