Белый дом прокомментировал теракт в «Крокус сити холле»

США считают кадры с места стрельбы в Подмосковном «Крокус сити Холле» «ужасающими». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«США известно о стрельбе в „Крокус сити Холле“. Кадры с места происшествия „ужасающие“», — пишут РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Около двух двух недель назад посольство США в РФ выпустило на сайте предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах массового скопления людей в Москве. Такое же предупреждение вывесило у себя на сайте и посольство Великобритании.
В «Крокус сити Холле» произошла стрельба. На данный момент официальных сообщений о погибших и пострадавших нет. Предполагается, что из-за взрыва гранаты или зажигательной шашки, брошенной террористами, начался пожар. В здании заблокированы люди.
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