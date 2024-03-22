22 марта 2024

Белый дом прокомментировал теракт в «Крокус сити холле»

Белый дом: США известно о стрельбе в Подмосковном «Крокус сити холле»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В США считают кадры стрельбы «ужасающими» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

США считают кадры с места стрельбы в Подмосковном «Крокус сити Холле» «ужасающими». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«США известно о стрельбе в „Крокус сити Холле“. Кадры с места происшествия „ужасающие“», — пишут РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Около двух двух недель назад посольство США в РФ выпустило на сайте предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах массового скопления людей в Москве. Такое же предупреждение вывесило у себя на сайте и посольство Великобритании.

В «Крокус сити Холле» произошла стрельба. На данный момент официальных сообщений о погибших и пострадавших нет. Предполагается, что из-за взрыва гранаты или зажигательной шашки, брошенной террористами, начался пожар. В здании заблокированы люди.

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США считают кадры с места стрельбы в Подмосковном «Крокус сити Холле» «ужасающими». Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. «США известно о стрельбе в „Крокус сити Холле“. Кадры с места происшествия „ужасающие“», — пишут РИА Новости со ссылкой на Белый дом. Около двух двух недель назад посольство США в РФ выпустило на сайте предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах массового скопления людей в Москве. Такое же предупреждение вывесило у себя на сайте и посольство Великобритании. В «Крокус сити Холле» произошла стрельба. На данный момент официальных сообщений о погибших и пострадавших нет. Предполагается, что из-за взрыва гранаты или зажигательной шашки, брошенной террористами, начался пожар. В здании заблокированы люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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