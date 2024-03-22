Что такое планы «Сирена» и «Заря», которые ввели из-за теракта в «Крокусе»

Shot: в Москве введен план «Сирена» после теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Из-за пожара в «Крокусе» начала рушиться кровля Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» После теракта в «Крокус Сити Холле» ввели план «Сирена». Об этом сообщает telegram-канал Shot. Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщил о введении плана «Заря». URA.RU рассказывает, что означает каждый из этих планов и что будет предприниматься после введения особых мер. Что такое план «Сирена» Как сообщил Shot, после введения плана «Сирена», в городе собирают личный состав полиции для усилений. Этот план подразумевает за собой комплекс мер для задержания преступных группировок, для розыска вооруженных и опасных преступников, а также для пресечения беспорядков. При введении такого плана вооруженные силовики делят между собой зоны патрулирования и, имея на руках ориентировки, патрулируют территории, могут задерживать людей и проводить досмотры. На дорогах же при такой мере выставляются патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили и могут проводить досмотры машин. Что такое план «Заря» По данным telegram-канала Baza, после теракта в «Крокусе» был введен план «Заря». По данным из открытых источников, согласно этому плану, все силовики-мужчины должны в течение часа вернуться на работу вооруженными и в бронежилетах. Из-за чего планы ввели сейчас Неизвестные открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Треть здания до сих пор охвачена пожаром, рушится кровля. «Крокус Сити Холл» оцеплен, на месте создан оперштаб, в который прибыл губернатор Андрей Воробьев. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в «Крокус Сити Холле» ввели план «Сирена». Об этом сообщает telegram-канал Shot. Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщил о введении плана «Заря». URA.RU рассказывает, что означает каждый из этих планов и что будет предприниматься после введения особых мер. Как сообщил Shot, после введения плана «Сирена», в городе собирают личный состав полиции для усилений. Этот план подразумевает за собой комплекс мер для задержания преступных группировок, для розыска вооруженных и опасных преступников, а также для пресечения беспорядков. При введении такого плана вооруженные силовики делят между собой зоны патрулирования и, имея на руках ориентировки, патрулируют территории, могут задерживать людей и проводить досмотры. На дорогах же при такой мере выставляются патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили и могут проводить досмотры машин. По данным telegram-канала Baza, после теракта в «Крокусе» был введен план «Заря». По данным из открытых источников, согласно этому плану, все силовики-мужчины должны в течение часа вернуться на работу вооруженными и в бронежилетах. Неизвестные открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Треть здания до сих пор охвачена пожаром, рушится кровля. «Крокус Сити Холл» оцеплен, на месте создан оперштаб, в который прибыл губернатор Андрей Воробьев. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.