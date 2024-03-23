В Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание концертного зала ворвались неизвестные с автоматами и устроили стрельбу, во время которой погибли 40 человек. Начался пожар. Спустя несколько часов после теракта продолжается работа пожарных. Об обстановке у «Крокус Сити Холла» — в фоторепортаже URA.RU.
У «Крокус Сити Холла» продолжают работать спецслужбы
На месте теракта продолжается работа пожарных, сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, каждые две минуты вертолет сбрасывает воду над местом возгорания. Открытого огня уже нет, но над зданием по-прежнему поднимается черный дым.
Вертолеты каждые две минуты выливают воду над местом пожара
В Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание концертного зала ворвались неизвестные с автоматами и устроили стрельбу, во время которой погибли 40 человек. Начался пожар. Спустя несколько часов после теракта продолжается работа пожарных. Об обстановке у «Крокус Сити Холла» — в фоторепортаже URA.RU. На месте теракта продолжается работа пожарных, сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, каждые две минуты вертолет сбрасывает воду над местом возгорания. Открытого огня уже нет, но над зданием по-прежнему поднимается черный дым. Пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Силовые ведомства осмотрели все машины, находящиеся на парковке у «Крокус Сити Холла». Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. При теракте пострадали более 100 человек и погибли 40. Об этом сообщили в ФСБ. Сотрудники СОБР покинули здание концертного зала. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, внутри невозможно находиться из-за сильного задымления.