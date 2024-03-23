Обстановка у «Крокус Сити Холла» через несколько часов после теракта. Фоторепортаж

Сотрудники СОБР покинули здание «Крокус Сити Холла»
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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
На месте теракта продолжают работать спецслужбы Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание концертного зала ворвались неизвестные с автоматами и устроили стрельбу, во время которой погибли 40 человек. Начался пожар. Спустя несколько часов после теракта продолжается работа пожарных. Об обстановке у «Крокус Сити Холла» — в фоторепортаже URA.RU.

Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область
У «Крокус Сити Холла» продолжают работать спецслужбы
Фото:

На месте теракта продолжается работа пожарных, сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, каждые две минуты вертолет сбрасывает воду над местом возгорания. Открытого огня уже нет, но над зданием по-прежнему поднимается черный дым.

Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область
Вертолеты каждые две минуты выливают воду над местом пожара
Фото:

Пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область
Журналистов и очевидцев не подпускают к месту теракта
Фото:

Силовые ведомства осмотрели все машины, находящиеся на парковке у «Крокус Сити Холла». Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область
Силовые ведомства работают на месте теракта
Фото:

При теракте пострадали более 100 человек и погибли 40. Об этом сообщили в ФСБ.

Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область
Продолжается спасение пострадавших при теракте
Фото:
Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область
Сотрудники Госавтоинспекции ограничили проезд рядом с «Крокус Сити Холлом»
Фото:

Сотрудники СОБР покинули здание концертного зала. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, внутри невозможно находиться из-за сильного задымления.

Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область
Работы на месте теракта продолжаются
Фото:

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В Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание концертного зала ворвались неизвестные с автоматами и устроили стрельбу, во время которой погибли 40 человек. Начался пожар. Спустя несколько часов после теракта продолжается работа пожарных. Об обстановке у «Крокус Сити Холла» — в фоторепортаже URA.RU. На месте теракта продолжается работа пожарных, сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, каждые две минуты вертолет сбрасывает воду над местом возгорания. Открытого огня уже нет, но над зданием по-прежнему поднимается черный дым. Пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Силовые ведомства осмотрели все машины, находящиеся на парковке у «Крокус Сити Холла». Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. При теракте пострадали более 100 человек и погибли 40. Об этом сообщили в ФСБ. Сотрудники СОБР покинули здание концертного зала. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, внутри невозможно находиться из-за сильного задымления.
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