Сотрудники СОБР покинули здание «Крокус Сити Холла»

На месте теракта продолжают работать спецслужбы Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание концертного зала ворвались неизвестные с автоматами и устроили стрельбу, во время которой погибли 40 человек. Начался пожар. Спустя несколько часов после теракта продолжается работа пожарных. Об обстановке у «Крокус Сити Холла» — в фоторепортаже URA.RU.

У «Крокус Сити Холла» продолжают работать спецслужбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На месте теракта продолжается работа пожарных, сообщил корреспондент URA.RU. По его словам, каждые две минуты вертолет сбрасывает воду над местом возгорания. Открытого огня уже нет, но над зданием по-прежнему поднимается черный дым.

Вертолеты каждые две минуты выливают воду над местом пожара Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Журналистов и очевидцев не подпускают к месту теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовые ведомства осмотрели все машины, находящиеся на парковке у «Крокус Сити Холла». Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Силовые ведомства работают на месте теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При теракте пострадали более 100 человек и погибли 40. Об этом сообщили в ФСБ.

Продолжается спасение пострадавших при теракте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили проезд рядом с «Крокус Сити Холлом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники СОБР покинули здание концертного зала. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, внутри невозможно находиться из-за сильного задымления.

Работы на месте теракта продолжаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU