Мурашко: после теракта в «Крокусе» госпитализированы 115 человек

23 марта 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Мурашко рассказал о пострадавших во время теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализированы 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Об это заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «После теракта в „Крокусе“ госпитализированы 115 человек, из них пять — дети», — сказал Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что более 30 человек, пострадавших при теракте, обратились за амбулаторной помощью. Препаратов и донорской крови для помощи пострадавшим достаточно, отметил министр здравоохранения РФ. «Оказание помощи пострадавшим в „Крокусе“ продолжается», — добавил Мурашко. Кроме того, по словам министра, один ребенок, пострадавший при теракте, находится в тяжелом состоянии. Еще 60 взрослых пациентов, по его словам, — тоже. Пятеро неизвестных устроили теракт в «Крокус Сити Холле», после чего подожгли здание. Спустя несколько часов МЧС сообщило о локализации пожара на площади 14 тысяч квадратов. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализированы 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Об это заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «После теракта в „Крокусе“ госпитализированы 115 человек, из них пять — дети», — сказал Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что более 30 человек, пострадавших при теракте, обратились за амбулаторной помощью. Препаратов и донорской крови для помощи пострадавшим достаточно, отметил министр здравоохранения РФ. «Оказание помощи пострадавшим в „Крокусе“ продолжается», — добавил Мурашко. Кроме того, по словам министра, один ребенок, пострадавший при теракте, находится в тяжелом состоянии. Еще 60 взрослых пациентов, по его словам, — тоже. Пятеро неизвестных устроили теракт в «Крокус Сити Холле», после чего подожгли здание. Спустя несколько часов МЧС сообщило о локализации пожара на площади 14 тысяч квадратов. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.