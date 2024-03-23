Мурашко: после теракта в «Крокусе» госпитализированы 115 человек

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, теракт, крокус-сити
Мурашко рассказал о пострадавших во время теракта Фото:
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После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализированы 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Об это заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«После теракта в „Крокусе“ госпитализированы 115 человек, из них пять — дети», — сказал Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что более 30 человек, пострадавших при теракте, обратились за амбулаторной помощью.

Препаратов и донорской крови для помощи пострадавшим достаточно, отметил министр здравоохранения РФ. «Оказание помощи пострадавшим в „Крокусе“ продолжается», — добавил Мурашко.

Кроме того, по словам министра, один ребенок, пострадавший при теракте, находится в тяжелом состоянии. Еще 60 взрослых пациентов, по его словам, — тоже.

Пятеро неизвестных устроили теракт в «Крокус Сити Холле», после чего подожгли здание. Спустя несколько часов МЧС сообщило о локализации пожара на площади 14 тысяч квадратов. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.

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После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализированы 115 человек, среди которых пятеро детей. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Об это заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «После теракта в „Крокусе“ госпитализированы 115 человек, из них пять — дети», — сказал Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что более 30 человек, пострадавших при теракте, обратились за амбулаторной помощью. Препаратов и донорской крови для помощи пострадавшим достаточно, отметил министр здравоохранения РФ. «Оказание помощи пострадавшим в „Крокусе“ продолжается», — добавил Мурашко. Кроме того, по словам министра, один ребенок, пострадавший при теракте, находится в тяжелом состоянии. Еще 60 взрослых пациентов, по его словам, — тоже. Пятеро неизвестных устроили теракт в «Крокус Сити Холле», после чего подожгли здание. Спустя несколько часов МЧС сообщило о локализации пожара на площади 14 тысяч квадратов. Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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