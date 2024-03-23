Путину доложили о помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел разговоры после теракта в Подмосковье Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Президент России Владимир Путин провел разговор с зампредседателя правительства России Татьяной Голиковой, главой министерства здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они доложили о помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин провел разговоры с московским губернатором Андреем Воробьевым, зампредседателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Они доложили о мерах, которые предпринимаются для помощи пострадавшим в ходе теракта», — приводят РИА Новости информацию пресс-службы главы государства.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь из автоматов по посетителям концертного зала, в результате чего погибли 40 человек и пострадали более 100, среди которых есть дети. СК возбудил уголовное дело.

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Президент России Владимир Путин провел разговор с зампредседателя правительства России Татьяной Голиковой, главой министерства здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они доложили о помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин провел разговоры с московским губернатором Андреем Воробьевым, зампредседателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Они доложили о мерах, которые предпринимаются для помощи пострадавшим в ходе теракта», — приводят РИА Новости информацию пресс-службы главы государства. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь из автоматов по посетителям концертного зала, в результате чего погибли 40 человек и пострадали более 100, среди которых есть дети. СК возбудил уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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