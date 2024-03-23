Путину доложили о помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин провел разговор с зампредседателя правительства России Татьяной Голиковой, главой министерства здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они доложили о помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин провел разговоры с московским губернатором Андреем Воробьевым, зампредседателя правительства Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Они доложили о мерах, которые предпринимаются для помощи пострадавшим в ходе теракта», — приводят РИА Новости информацию пресс-службы главы государства.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь из автоматов по посетителям концертного зала, в результате чего погибли 40 человек и пострадали более 100, среди которых есть дети. СК возбудил уголовное дело.
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