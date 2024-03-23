В «Крокус сити холл» был совершен теракт: что известно о трагедии

Данные о погибших во время теракта в «Крокусе» уточняются

23 марта 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Теракт был совершен 22 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Что известно о теракте Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус сити холл» неизвестные открыли огонь по людям. Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени. Сообщается, что огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Источник Shot сообщал, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе», однако официального подтверждения этим данным нет. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших, в их числе есть дети. В Минздраве сообщили о 37 пострадавших, четыре из которых погибли. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ведомства занимаются сверкой данных о пострадавших. Списки о них будут опубликованы в скором времени. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что произошедшее является терактом. После стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)». В Москве был введен план «Сирена» и «Заря». О том, что это такое, подробно рассказало URA.RU в своем материале. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU сообщил, что к стрельбе и пожару в концертном зале «Крокус Сити Холла» могут быть причастны французские спецслужбы. Действия силовиков К месту ЧП направились сотрудники московского СОБР и ОМОН. В оперативных службах сообщили, что площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла 3 тысяч квадратных метров. В ГУ МЧС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа была направлена на спасение людей. В ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Полиция силой отгоняет журналистов от места теракта. В московском метро начали проводить усиленные досмотры пассажиров. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что взрывчатых веществ и устройств на парковке у «Крокус сити холл» не обнаружено. По его данным, в работе задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки. Действия официальных лиц Президенту РФ Владимиру Путину с первых минут было доложено о теракте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На месте был создан оперштаб, в который прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что происходит сверка данных по пострадавшим. Также к месту ЧП прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при теракте. Он выразил соболезнования близким погибших. Также мэр объявил, что в Москве с 22 по 24 марта отменили все мероприятия. В подмосковном Подольске на фоне теракта также отменили массовые мероприятия. Об этом заявил глава округа Григорий Артамонов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что террористы, которые напали на людей на территории «Крокус Сити Холла», понимают только ответный террор. Международный резонанс Российский МИД выступил с заявлением, что весь мир должен осудить теракт в «Крокус Сити Холле». Президента США Джо Байдена информируют о теракте. Белый дом «не видит» признаков того, что Украина причастна к теракту, однако кадры с места стрельбы в США считают ужасающими. Генсек ООН решительно осудил теракт в «Крокус сити холле». Он выражает искренние соболезнования народу и правительству РФ, сообщили в офисе Гутерриша. На Украине заявили, что не причастны к случившемуся в Подмосковье. Об этом сообщил Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Президенты Палестины, Узбекистана и Сербии выразили соболезнования Путину и гражданам России. Также глава Сербии Александар Вучич заявил, что США и Великобритания знали о возможных терактах. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмаганбетов в телеграмме президенту России осудил теракт. Он также выразил соболезнования близким погибших. Помощь пострадавшим В ФМБА сообщили, что пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови. Отмечается, что центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30. Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. Компания «Яндекс такси» бесплатно помогает людям выехать за территорию района «Крокус сити холла». Об этом сообщили власти Москвы. В РЖД сообщили, что все Пассажиры, желающие отказаться от поездки, до 26 марта могут оформить возврат билетов, в том числе невозвратных, без допсборов. «Аэрофлот» готов бесплатно переоформить билеты после ЧП в «Крокус Сити Холл». Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. За помощью можно обратиться по следующим телефонам: горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России (круглосуточно) — +7 (495) 989-50-50. Телефон неотложной психологической помощи мэрии Москвы (с мобильного) — 8 (495) 051. МЧС открыло телефон горячей линии в целях информационной поддержки и психологической помощи в связи с событиями в Московской области. Номер — 8 (800) 775-17-17. Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни +7 (495) 621-78-87. Поиск пострадавшего по больницам Москвы +7 (495) 624-31-52. Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона +7 (495) 688-22-52. Также можно позвонить на линию психологической помощи Российского Красного Креста по телефону 8-800-250-18-59. Или обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Московской области — 8 (498) 602-03-01 и 8 (498) 602-03-03. Единый телефон доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01. «Горячая линия» психологической помощи благотворительного фонда «Просто люди» +7 (800) 100-19-41 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Вечером 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус сити холл» неизвестные открыли огонь по людям. Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени. Сообщается, что огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Источник Shot сообщал, что минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе», однако официального подтверждения этим данным нет. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших, в их числе есть дети. В Минздраве сообщили о 37 пострадавших, четыре из которых погибли. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ведомства занимаются сверкой данных о пострадавших. Списки о них будут опубликованы в скором времени. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что произошедшее является терактом. После стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)». В Москве был введен план «Сирена» и «Заря». О том, что это такое, подробно рассказало URA.RU в своем материале. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU сообщил, что к стрельбе и пожару в концертном зале «Крокус Сити Холла» могут быть причастны французские спецслужбы. К месту ЧП направились сотрудники московского СОБР и ОМОН. В оперативных службах сообщили, что площадь пожара в «Крокус сити холл» достигла 3 тысяч квадратных метров. В ГУ МЧС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа была направлена на спасение людей. В ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры. Бойцы специального отряда быстрого реагирования России (СОБР) и пожарные эвакуируют людей и ищут преступников. Полиция силой отгоняет журналистов от места теракта. В московском метро начали проводить усиленные досмотры пассажиров. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что взрывчатых веществ и устройств на парковке у «Крокус сити холл» не обнаружено. По его данным, в работе задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки. Президенту РФ Владимиру Путину с первых минут было доложено о теракте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На месте был создан оперштаб, в который прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что происходит сверка данных по пострадавшим. Также к месту ЧП прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при теракте. Он выразил соболезнования близким погибших. Также мэр объявил, что в Москве с 22 по 24 марта отменили все мероприятия. В подмосковном Подольске на фоне теракта также отменили массовые мероприятия. Об этом заявил глава округа Григорий Артамонов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что террористы, которые напали на людей на территории «Крокус Сити Холла», понимают только ответный террор. Российский МИД выступил с заявлением, что весь мир должен осудить теракт в «Крокус Сити Холле». Президента США Джо Байдена информируют о теракте. Белый дом «не видит» признаков того, что Украина причастна к теракту, однако кадры с места стрельбы в США считают ужасающими. Генсек ООН решительно осудил теракт в «Крокус сити холле». Он выражает искренние соболезнования народу и правительству РФ, сообщили в офисе Гутерриша. На Украине заявили, что не причастны к случившемуся в Подмосковье. Об этом сообщил Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Президенты Палестины, Узбекистана и Сербии выразили соболезнования Путину и гражданам России. Также глава Сербии Александар Вучич заявил, что США и Великобритания знали о возможных терактах. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмаганбетов в телеграмме президенту России осудил теракт. Он также выразил соболезнования близким погибших. В ФМБА сообщили, что пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови. Отмечается, что центр крови будет принимать доноров крови в субботу с 08:30. Сотрудников московских и подмосковных больниц вызывают на работу. Компания «Яндекс такси» бесплатно помогает людям выехать за территорию района «Крокус сити холла». Об этом сообщили власти Москвы. В РЖД сообщили, что все Пассажиры, желающие отказаться от поездки, до 26 марта могут оформить возврат билетов, в том числе невозвратных, без допсборов. «Аэрофлот» готов бесплатно переоформить билеты после ЧП в «Крокус Сити Холл». Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. За помощью можно обратиться по следующим телефонам: горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России (круглосуточно) — +7 (495) 989-50-50. Телефон неотложной психологической помощи мэрии Москвы (с мобильного) — 8 (495) 051. МЧС открыло телефон горячей линии в целях информационной поддержки и психологической помощи в связи с событиями в Московской области. Номер — 8 (800) 775-17-17. Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни +7 (495) 621-78-87. Поиск пострадавшего по больницам Москвы +7 (495) 624-31-52. Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона +7 (495) 688-22-52. Также можно позвонить на линию психологической помощи Российского Красного Креста по телефону 8-800-250-18-59. Или обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Московской области — 8 (498) 602-03-01 и 8 (498) 602-03-03. Единый телефон доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01. «Горячая линия» психологической помощи благотворительного фонда «Просто люди» +7 (800) 100-19-41