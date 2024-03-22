22 марта 2024

Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» перенесли матч курганского ХК «Зауралье»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей кубок Парышева Курган, вратарь, хоккейные ворота, хк зауралье
Матч с участием ХК «Зауралье» отменили из-за трагедии в «Крокусе» (архивное фото) Фото:

Хоккейный матч Кубка Петрова «Нефтяник» — «Зауралье» в Альметьевске, который был запланирован на 23 марта, отменяется. Перенос матча связан с трагедией в Подмосковье, где террористы расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла». Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ХК «Зауралье».

«Матч кубка Петрова „Нефтяник“ — „Зауралье“ перенесен на более поздний срок. О дате будет сообщено дополнительно», — отметили в посте представители клуба.

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Что известно о террористах, расстрелявших десятки людей в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников расстреляла людей из автоматов, после чего подожгла здание. Днем 23 марта появилась информация, что все причастные к теракту задержаны. По последним данным, погибли 93 человека. По всей стране в связи с произошедшим отменяют развлекательные и спортивные мероприятия, в городах усилены меры безопасности, в особенности в местах с массовым пребыванием людей.

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Хоккейный матч Кубка Петрова «Нефтяник» — «Зауралье» в Альметьевске, который был запланирован на 23 марта, отменяется. Перенос матча связан с трагедией в Подмосковье, где террористы расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла». Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ХК «Зауралье». «Матч кубка Петрова „Нефтяник“ — „Зауралье“ перенесен на более поздний срок. О дате будет сообщено дополнительно», — отметили в посте представители клуба. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников расстреляла людей из автоматов, после чего подожгла здание. Днем 23 марта появилась информация, что все причастные к теракту задержаны. По последним данным, погибли 93 человека. По всей стране в связи с произошедшим отменяют развлекательные и спортивные мероприятия, в городах усилены меры безопасности, в особенности в местах с массовым пребыванием людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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