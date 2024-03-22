Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» перенесли матч курганского ХК «Зауралье»

Хоккейный матч Кубка Петрова «Нефтяник» — «Зауралье» в Альметьевске, который был запланирован на 23 марта, отменяется. Перенос матча связан с трагедией в Подмосковье, где террористы расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла». Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ХК «Зауралье».
«Матч кубка Петрова „Нефтяник“ — „Зауралье“ перенесен на более поздний срок. О дате будет сообщено дополнительно», — отметили в посте представители клуба.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников расстреляла людей из автоматов, после чего подожгла здание. Днем 23 марта появилась информация, что все причастные к теракту задержаны. По последним данным, погибли 93 человека. По всей стране в связи с произошедшим отменяют развлекательные и спортивные мероприятия, в городах усилены меры безопасности, в особенности в местах с массовым пребыванием людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.