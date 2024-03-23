Задержаны все участники теракта в «Крокус Сити Холле»

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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте Фото:
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Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в „Крокусе“», — сообщила пресс-служба Кремля. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании двух подозреваемых по делу о теракте. Он отметил, что в машине предполагаемых террористов нашли пистолет Макарова, магазин к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

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Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в „Крокусе“», — сообщила пресс-служба Кремля. Заявление опубликовано в telegram-канале. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании двух подозреваемых по делу о теракте. Он отметил, что в машине предполагаемых террористов нашли пистолет Макарова, магазин к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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