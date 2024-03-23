Задержаны все участники теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в „Крокусе“», — сообщила пресс-служба Кремля. Заявление опубликовано
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании двух подозреваемых по делу о теракте. Он отметил, что в машине предполагаемых террористов нашли пистолет Макарова, магазин к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.
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