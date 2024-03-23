СК: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 93 человека

23 марта 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Верхние этажи здания полностью сгорели Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Число погибших в результате теракта выросло до 93», — сообщили в СК в telegram-канале . Там отметили, что число погибших может увеличиться позднее. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». К утру 23 марта его продолжают тушить, передает телеканал 360. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Число погибших в результате теракта выросло до 93», — сообщили в СК в telegram-канале. Там отметили, что число погибших может увеличиться позднее. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». К утру 23 марта его продолжают тушить, передает телеканал 360. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.