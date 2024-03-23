СК: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 93 человека

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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара, крокус-сити, теракт в крокус сити
Верхние этажи здания полностью сгорели Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Число погибших в результате теракта выросло до 93», — сообщили в СК в telegram-канале. Там отметили, что число погибших может увеличиться позднее. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». К утру 23 марта его продолжают тушить, передает телеканал 360. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Число погибших в результате теракта выросло до 93», — сообщили в СК в telegram-канале. Там отметили, что число погибших может увеличиться позднее. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». К утру 23 марта его продолжают тушить, передает телеканал 360. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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