СК: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 93 человека

Количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Число погибших в результате теракта выросло до 93», — сообщили в СК в telegram-канале. Там отметили, что число погибших может увеличиться позднее. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». К утру 23 марта его продолжают тушить, передает телеканал 360. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Число погибших в результате теракта выросло до 93», — сообщили в СК в telegram-канале. Там отметили, что число погибших может увеличиться позднее. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Террористы ворвались в здание вечером 22 марта. Они стали расстреливать людей, позже загорелся «Крокус». К утру 23 марта его продолжают тушить, передает телеканал 360. Главные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.