Что известно о террористах, расстрелявших десятки людей в «Крокус Сити Холле»

ФСБ задержала четырех террористов из «Крокуса» и семь их пособников

23 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

По последним данным, все террористы задержаны, рассказали в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. Эксперты и очевидцы отмечают, что преступники заранее изучили систему охраны и имели серьезную стрелковую подготовку. Злоумышленники скрылись на белом автомобиле, который утром следующего дня был остановлен в Брянской области. В ФСБ заявили, что задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. URA.RU рассказывает все, что известно о террористах к данному моменту. Редакция URA.RU выражает соболезнования семьям погибших при ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Кто мог устроить теракт в «Крокус Сити Холле» и зачем Украина Украина, у которой военный конфликт с Россией, отрицает информацию о своей причастности к теракту. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. От России последует серьезный ответ, если выяснится, что за терактом стоят власти Украины. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, террористы понимают только ответный террор. «Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», — написал Медведев в своем telegram-канале . Западные спецслужбы Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в теракт — это «часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет». Об этом он написал в своем telegram-канале . К событиям могут быть причастны и спецслужбы Франции. Об этом URA.RU рассказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Буквально 22 марта утром мировые СМИ облетела фотография президента Франции Эммануэля Макрона, где он бьет со всей силы по боксерской груше. Это можно расценивать как прямую угрозу России. Террористический акт в „Крокусе“ я связываю одной цепочкой с этой фотографией», — высказался Олег Иванников. Граждане Таджикистана Несколько telegram-каналов сообщили, что к теракту причастны граждане Таджикистана. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает, что у задержанных в Брянской области подозреваемых обнаружены паспорта граждан Таджикистана. В МИД Таджикистана опровергают причастность своих граждан к событиям в «Крокусе», называя такие сообщения фейками. По словам Хинштейна, в салоне остановленного Renault найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан другой страны. Как действовали террористы в «Крокусе», и что было после теракта 22 марта Первые звуки выстрелов раздались в районе 20:02 по мск. Очевидцы рассказывали, что группа вооруженных людей зашла в здание через главный вход. Людей они стали расстреливать уже на улице. После они зашли в зал, который был заполнен наполовину. На концерт группы «Пикник» были распроданы все билеты — 6 200. Те, кто был внутри, говорят, что террористы никаких требований не предъявляли. По данным СМИ, всего в группе было около четырех человек. В какой-то момент они стали бросать зажигательные гранаты. Пожар быстро охватил все здание, крыша зрительного зала рухнула, а верхние этажи оказались полностью уничтожены. Спустя время террористы покинули здание и сели в автомобиль. Их задержали на следующий день. 23 марта Террористы скрылись с места преступления на автомобиле. В полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами Т 668 УН 69, сообщают СМИ. В группе могло быть до шести человек. Нападавшие не преследовали цель захватить заложников, чтобы выдвигать потом какие-то требования. «Они хотели именно запугать население и продемонстрировать якобы беспомощность властей и спецслужб», — считает источник газеты «Известия». Автомобиль был остановлен в Брянской области. Его номера совпали с указанными в ориентировке. Удалось задержать двоих, остальные бежали, сообщает Хинштейн. Спустя время глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Также в Кремле сообщили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. Эксперты и очевидцы отмечают, что преступники заранее изучили систему охраны и имели серьезную стрелковую подготовку. Злоумышленники скрылись на белом автомобиле, который утром следующего дня был остановлен в Брянской области. В ФСБ заявили, что задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. URA.RU рассказывает все, что известно о террористах к данному моменту. Редакция URA.RU выражает соболезнования семьям погибших при ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Украина, у которой военный конфликт с Россией, отрицает информацию о своей причастности к теракту. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. От России последует серьезный ответ, если выяснится, что за терактом стоят власти Украины. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, террористы понимают только ответный террор. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в теракт — это «часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет». Об этом он написал в своем telegram-канале. К событиям могут быть причастны и спецслужбы Франции. Об этом URA.RU рассказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Несколько telegram-каналов сообщили, что к теракту причастны граждане Таджикистана. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщает, что у задержанных в Брянской области подозреваемых обнаружены паспорта граждан Таджикистана. В МИД Таджикистана опровергают причастность своих граждан к событиям в «Крокусе», называя такие сообщения фейками. По словам Хинштейна, в салоне остановленного Renault найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан другой страны. Первые звуки выстрелов раздались в районе 20:02 по мск. Очевидцы рассказывали, что группа вооруженных людей зашла в здание через главный вход. Людей они стали расстреливать уже на улице. После они зашли в зал, который был заполнен наполовину. На концерт группы «Пикник» были распроданы все билеты — 6 200. Те, кто был внутри, говорят, что террористы никаких требований не предъявляли. По данным СМИ, всего в группе было около четырех человек. В какой-то момент они стали бросать зажигательные гранаты. Пожар быстро охватил все здание, крыша зрительного зала рухнула, а верхние этажи оказались полностью уничтожены. Спустя время террористы покинули здание и сели в автомобиль. Их задержали на следующий день. Террористы скрылись с места преступления на автомобиле. В полиции была выдана ориентировка на белый автомобиль Renault с тверскими номерами Т 668 УН 69, сообщают СМИ. В группе могло быть до шести человек. Нападавшие не преследовали цель захватить заложников, чтобы выдвигать потом какие-то требования. «Они хотели именно запугать население и продемонстрировать якобы беспомощность властей и спецслужб», — считает источник газеты «Известия». Автомобиль был остановлен в Брянской области. Его номера совпали с указанными в ориентировке. Удалось задержать двоих, остальные бежали, сообщает Хинштейн. Спустя время глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Также в Кремле сообщили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте.