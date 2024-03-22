22 марта 2024

Полиция опровергла «курганский след» подозреваемого в теракте в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, спецслужбы
В Кургане опровергли информацию о прописке подозреваемого в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В российских соцсетях и пабликах появилась информация, что один из иностранцев, подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», якобы был зарегистрирован в Кургане. В УМВД России по Курганской области эту информацию не подтвердили.

«В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией УМВД России по Курганской области сообщает. Указанный в опубликованных материалах гражданин, якобы причастный к совершению противоправных деяний в Москве, никогда не пребывал и не был зарегистрирован на территории Курганской области», — уточнили в telegram-канале силового ведомства.

Позже в некоторых соцсетях опровергли информацию о причастности этого иностранца к теракту. Мужчина, прописанный в Самаре, в момент преступления находился дома с родными. Поэтому его причастность не подтвердилась.

Теракт произошел 22 марта в Подмосковье, в концертном зале «Крокус Сити Холл». ФСБ сообщила, что четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено и хранилось в тайнике. Задержанных в Брянской области террористов в настоящее время этапируют в Москву. Все подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В российских соцсетях и пабликах появилась информация, что один из иностранцев, подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», якобы был зарегистрирован в Кургане. В УМВД России по Курганской области эту информацию не подтвердили. «В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией УМВД России по Курганской области сообщает. Указанный в опубликованных материалах гражданин, якобы причастный к совершению противоправных деяний в Москве, никогда не пребывал и не был зарегистрирован на территории Курганской области», — уточнили в telegram-канале силового ведомства. Позже в некоторых соцсетях опровергли информацию о причастности этого иностранца к теракту. Мужчина, прописанный в Самаре, в момент преступления находился дома с родными. Поэтому его причастность не подтвердилась. Теракт произошел 22 марта в Подмосковье, в концертном зале «Крокус Сити Холл». ФСБ сообщила, что четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено и хранилось в тайнике. Задержанных в Брянской области террористов в настоящее время этапируют в Москву. Все подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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