Полиция опровергла «курганский след» подозреваемого в теракте в «Крокусе»

23 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Кургане опровергли информацию о прописке подозреваемого в теракте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В российских соцсетях и пабликах появилась информация, что один из иностранцев, подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», якобы был зарегистрирован в Кургане. В УМВД России по Курганской области эту информацию не подтвердили. «В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией УМВД России по Курганской области сообщает. Указанный в опубликованных материалах гражданин, якобы причастный к совершению противоправных деяний в Москве, никогда не пребывал и не был зарегистрирован на территории Курганской области», — уточнили в telegram-канале силового ведомства. Позже в некоторых соцсетях опровергли информацию о причастности этого иностранца к теракту. Мужчина, прописанный в Самаре, в момент преступления находился дома с родными. Поэтому его причастность не подтвердилась. Теракт произошел 22 марта в Подмосковье, в концертном зале «Крокус Сити Холл». ФСБ сообщила, что четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено и хранилось в тайнике. Задержанных в Брянской области террористов в настоящее время этапируют в Москву. Все подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских соцсетях и пабликах появилась информация, что один из иностранцев, подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», якобы был зарегистрирован в Кургане. В УМВД России по Курганской области эту информацию не подтвердили. «В связи с распространяющейся в социальных сетях информацией УМВД России по Курганской области сообщает. Указанный в опубликованных материалах гражданин, якобы причастный к совершению противоправных деяний в Москве, никогда не пребывал и не был зарегистрирован на территории Курганской области», — уточнили в telegram-канале силового ведомства. Позже в некоторых соцсетях опровергли информацию о причастности этого иностранца к теракту. Мужчина, прописанный в Самаре, в момент преступления находился дома с родными. Поэтому его причастность не подтвердилась. Теракт произошел 22 марта в Подмосковье, в концертном зале «Крокус Сити Холл». ФСБ сообщила, что четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено и хранилось в тайнике. Задержанных в Брянской области террористов в настоящее время этапируют в Москву. Все подробности читайте в онлайн-трансляции URA.RU.