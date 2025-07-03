«Беспредел и беззаконие»: студентка обвинила в травле педагогов УГМУ

Студентка обвинила в травле педагогов УГМУ

04 июля 2025 в 14:29 Размер текста - 17 +

Девушка рассказала о многих проблемах, с которыми ей якобы пришлось столкнуться во время учебы в вузе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Студентка Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Елена Мышковская сначала с помощью прокуратуры получила план для учебы, а теперь через суд вынуждена доказывать свои знания по физиологии. Она заявила URA.RU, что деканат лечебного факультета организовал в ее отношении травлю. Почему отличница не может доказать свою пятерку по латыни, кто ей сказал, что она не будет врачом, и какую роль в этой истории сыграли «грязные труселя», — в материале агентства. Девушка выучилась на медсестру, но мечтала стать врачом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Елена в 2021 году с отличием окончила в УГМУ бакалавриат по специальности «Сестринское дело». Полтора года проработала на скорой, где ей предложили поступить по целевому направлению на лечебный факультет: это давало возможность стать врачом. В 2023-м Лена повторно поступила в свой родной вуз, но уже на специалитет, и попросила в деканате составить ей индивидуальный учебный план, чтобы не изучать дважды те дисциплины, которые уже освоила ранее. Неожиданным образом простая просьба превратилась в проблему. «В течение полутора лет с момента поступления я еженедельно ходила к замдекана и безуспешно пыталась получить этот учебный план. Она мне говорила: „Мало ли, что ты хочешь. Я вот балериной стать хочу, и че?“. Я выходила как помоями облитая. Только в январе 2025 года, после многочисленных письменных обращений на имя ректора и жалобы в Верх-Исетскую прокуратуру, мне план выдали на руки», — рассказала Елена. Согласно письму за подписью ректора Ольги Ковтун Мышковской, по ее словам, было необходимо пройти переаттестацию лишь по двум дисциплинам — микробиологии и анатомии, что она благополучно и сделала. Остальные ей должны были перезачесть автоматически. Но, изучая индивидуальный план, девушка заметила, что ряд предметов, которые она успешно сдала на «Сестринском деле», на лечебном факультете ей почему-то не зачли. «Например, „нормальную физиологию“, которую я сдала на отлично. Тогда я обратилась с исковым заявлением в суд. В суде первой инстанции мне отказали, я подала апелляцию. Судебный процесс пока не завершен», — говорит Елена. Екатеринбурженка хочет через суд доказать свои оценки Фото: Илья Московец © URA.RU То ли после обращения в суд, то ли по другой причине, но на Мышковскую посыпались неприятности. Так, в апреле ей пришло письмо с угрозой об отчислении из-за якобы несданного экзамена по латыни. Девушка продемонстрировала зачетку, в которой ей за латынь поставили отлично, но впечатления это не произвело. Как и тот факт, что в 2020 году Елена представляла УГМУ на международной олимпиаде по латыни и была в числе победителей. «Потом я заметила, что по гистологии мне выставили заниженную оценку. Она формировалась на основе тестов, которые мы писали и сдавали педагогу. Я вообще отличница, а тут глазам не поверила: «Да как так-то? Я же все знаю!». Попросила педагога показать мне те тесты, которые мы писали в аудитории и которые должны храниться на кафедре по закону два года. Она мне издевательски сказала: «Я выбросила твои бумажки». В итоге мне не хватало до автомата 0,35 баллов, и кафедра навстречу мне не пошла. Но и я отказалась сдавать экзамен — из принципа», — объясняет медик. Елена уверяет, что хорошо училась, но педагоги этого не оценили Фото: Анна Майорова © URA.RU Не понимает девушка и отношение преподавателя по дисциплине «Биология», сдавать которую без экзамена можно было при двух условиях: успешного прохождения курса и написания статьи. Все промежуточные контроли она сдала на хорошо и отлично и написала статью на тему, полученную от педагога. Однако передать ему свой труд оказалось, по словам Лены, невозможно. «Он то отсутствовал на занятиях, то говорил — „пришлите на почту“. Присылала на почту, говорил — „перешлите в telegram-канал“. Потом появился в университете и заявил: „Статья хорошая, но мне это все неинтересно“. А зачем тогда я потратила на нее два месяца? Все мои мольбы и просьбы он проигнорировал. У меня случился нервный срыв и сердечный приступ, я была госпитализирована скорой прямо из учебного корпуса УГМУ. Если бы он принял статью, у меня бы была автоматом пятерка, а так нужно было идти на экзамен», — объясняет Елена. В итоге принципиальная студентка не стала сдавать и биологию. Она намерена доказать свою правоту и будет настаивать на приеме статьи в зачет в судебном порядке. Студентку смутило, в какой форме им рассказывают о гигиене и передаче инфекций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мышковская считает, что травля в вузе усугубилась после истории с замдекана, который преподавал ее группе микробиологию. Елену смущали некоторые выражения, которые якобы использовал педагог: «какашка-рот» (о фекально-оральном пути передачи инфекции), «грязные труселя» (о несоблюдении правил личной гигиены) и тому подобные. «Я сначала хотела поговорить с ним лично, потому что понимала, что, обучаясь в такой манере, экзамен мы не сдадим. Но поймать педагога было невозможно. Тогда я составила обращение с просьбой привести формат занятий в соответствие с Этическим кодексом университета. Чтобы не выносить сор из избы, отправила ему лично. При написании резолюции из двух слов на моем обращении педагог сделал три грамматические ошибки: «Принето к росмотрению»», — недоумевает студентка. Елена хотела стать врачом, но ее отчислили Фото: Создано в Midjourney © URA.RU После этого обращения, говорит Мышковская, травля усилилась, отношение многих учителей к ней якобы стало резко негативным, необъективным и предвзятым. Одна из преподавателей безапелляционно заявила: «Врачом ты не станешь!». Попасть на прием к ректору Ковтун оказалось невозможным. Во время единственной встречи с проректором, на которую пришли Елена и ее мама, тот якобы пригрозил, что у него есть связи и девушку уволят со скорой. И Мышковскую действительно вскоре уволили. «Был создан тяжелый моральный климат. В нашем универе атмосфера такая: или молчи, или тебя отчислят. Фактически деканат лечебного факультета организовал против меня травлю, которая продолжается и сейчас», — говорит студентка, теперь уже бывшая. Дело в том, что ее отчислили в конце мая — перед самой летней сессией. Официальная причина — в наличии задолженностей. На самом же деле Мышковская подозревает, что дело в ее непокорности и принципиальности. «Я считаю, что в университете творится полный беспредел и беззаконие. Я хочу восстановиться и борюсь за справедливость. У меня выхода нет, я буду идти до конца», — заявила она. В пресс-службу УГМУ направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентка Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Елена Мышковская сначала с помощью прокуратуры получила план для учебы, а теперь через суд вынуждена доказывать свои знания по физиологии. Она заявила URA.RU, что деканат лечебного факультета организовал в ее отношении травлю. Почему отличница не может доказать свою пятерку по латыни, кто ей сказал, что она не будет врачом, и какую роль в этой истории сыграли «грязные труселя», — в материале агентства. Елена в 2021 году с отличием окончила в УГМУ бакалавриат по специальности «Сестринское дело». Полтора года проработала на скорой, где ей предложили поступить по целевому направлению на лечебный факультет: это давало возможность стать врачом. В 2023-м Лена повторно поступила в свой родной вуз, но уже на специалитет, и попросила в деканате составить ей индивидуальный учебный план, чтобы не изучать дважды те дисциплины, которые уже освоила ранее. Неожиданным образом простая просьба превратилась в проблему. Согласно письму за подписью ректора Ольги Ковтун Мышковской, по ее словам, было необходимо пройти переаттестацию лишь по двум дисциплинам — микробиологии и анатомии, что она благополучно и сделала. Остальные ей должны были перезачесть автоматически. Но, изучая индивидуальный план, девушка заметила, что ряд предметов, которые она успешно сдала на «Сестринском деле», на лечебном факультете ей почему-то не зачли. То ли после обращения в суд, то ли по другой причине, но на Мышковскую посыпались неприятности. Так, в апреле ей пришло письмо с угрозой об отчислении из-за якобы несданного экзамена по латыни. Девушка продемонстрировала зачетку, в которой ей за латынь поставили отлично, но впечатления это не произвело. Как и тот факт, что в 2020 году Елена представляла УГМУ на международной олимпиаде по латыни и была в числе победителей. «Потом я заметила, что по гистологии мне выставили заниженную оценку. Она формировалась на основе тестов, которые мы писали и сдавали педагогу. Я вообще отличница, а тут глазам не поверила: «Да как так-то? Я же все знаю!». Попросила педагога показать мне те тесты, которые мы писали в аудитории и которые должны храниться на кафедре по закону два года. Не понимает девушка и отношение преподавателя по дисциплине «Биология», сдавать которую без экзамена можно было при двух условиях: успешного прохождения курса и написания статьи. Все промежуточные контроли она сдала на хорошо и отлично и написала статью на тему, полученную от педагога. Однако передать ему свой труд оказалось, по словам Лены, невозможно. «Он то отсутствовал на занятиях, то говорил — „пришлите на почту“. Присылала на почту, говорил — „перешлите в telegram-канал“. Потом появился в университете и заявил: „Статья хорошая, но мне это все неинтересно“. А зачем тогда я потратила на нее два месяца? Все мои мольбы и просьбы он проигнорировал. У меня случился нервный срыв и сердечный приступ, я была госпитализирована скорой прямо из учебного корпуса УГМУ. Если бы он принял статью, у меня бы была автоматом пятерка, а так нужно было идти на экзамен», — объясняет Елена. Мышковская считает, что травля в вузе усугубилась после истории с замдекана, который преподавал ее группе микробиологию. Елену смущали некоторые выражения, которые якобы использовал педагог: «какашка-рот» (о фекально-оральном пути передачи инфекции), «грязные труселя» (о несоблюдении правил личной гигиены) и тому подобные. «Я сначала хотела поговорить с ним лично, потому что понимала, что, обучаясь в такой манере, экзамен мы не сдадим. Но поймать педагога было невозможно. После этого обращения, говорит Мышковская, травля усилилась, отношение многих учителей к ней якобы стало резко негативным, необъективным и предвзятым. Одна из преподавателей безапелляционно заявила: «Врачом ты не станешь!». Попасть на прием к ректору Ковтун оказалось невозможным. Во время единственной встречи с проректором, на которую пришли Елена и ее мама, тот якобы пригрозил, что у него есть связи и девушку уволят со скорой. И Мышковскую действительно вскоре уволили. Дело в том, что ее отчислили в конце мая — перед самой летней сессией. Официальная причина — в наличии задолженностей. На самом же деле Мышковская подозревает, что дело в ее непокорности и принципиальности. В пресс-службу УГМУ направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ будет опубликован, как только поступит.