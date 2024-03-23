Губернатор Московской области: количество жертв в «Крокусе» будет расти

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Сейчас спасатели разгребают завалы в зрительном зале Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Количество раненых и погибших в «Крокус Сити Холле» будет расти. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Количество жертв теракта в „Крокус Сити Холле“ будет расти значительно», — заявил Андрей Воробьев. Его слова приводит ТАСС.

По последним данным, погибли 93 человека. Сотни получили ранения. По данным некоторых telegram-каналов, под завалами в здании еще могут находиться люди. Все террористы были задержаны ближе к дню 23 марта. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Количество раненых и погибших в «Крокус Сити Холле» будет расти. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Количество жертв теракта в „Крокус Сити Холле“ будет расти значительно», — заявил Андрей Воробьев. Его слова приводит ТАСС. По последним данным, погибли 93 человека. Сотни получили ранения. По данным некоторых telegram-каналов, под завалами в здании еще могут находиться люди. Все террористы были задержаны ближе к дню 23 марта. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...