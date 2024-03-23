Губернатор Московской области: количество жертв в «Крокусе» будет расти

23 марта 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Сейчас спасатели разгребают завалы в зрительном зале Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Количество раненых и погибших в «Крокус Сити Холле» будет расти. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Количество жертв теракта в „Крокус Сити Холле“ будет расти значительно», — заявил Андрей Воробьев. Его слова приводит ТАСС. По последним данным, погибли 93 человека. Сотни получили ранения. По данным некоторых telegram-каналов, под завалами в здании еще могут находиться люди. Все террористы были задержаны ближе к дню 23 марта. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество раненых и погибших в «Крокус Сити Холле» будет расти. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Количество жертв теракта в „Крокус Сити Холле“ будет расти значительно», — заявил Андрей Воробьев. Его слова приводит ТАСС. По последним данным, погибли 93 человека. Сотни получили ранения. По данным некоторых telegram-каналов, под завалами в здании еще могут находиться люди. Все террористы были задержаны ближе к дню 23 марта. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.