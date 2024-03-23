К соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» присоединились люди, проживающие в Германии. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков.
«Это прислали знакомые и друзья из Германии», — написал Александр Ильтяков в своем telegram-канале. К сообщению приложена траурная иллюстрация с надписью на немецком языке: «Мы скорбим о жертвах и думаем об их близких».
Ранее представители МИД ФРГ на русском языке выразили соболезнования гражданам России в связи с терактом в «Крокусе». Немецкие дипломаты осудили действия террористов. Ранее URA.RU опубликовало материал о странах, которые поддержали Россию после происшествия. Своими соболезнованиями делились звезды российского шоу-бизнеса и эстрады из Курганской области.
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