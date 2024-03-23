23 марта 2024
22 марта 2024

Депутат ГД Ильтяков: Германия скорбит вместе с Россией из-за теракта в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Люди из Германии присылают слова соболезнования в Россию в память о жертвах теракта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

К соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» присоединились люди, проживающие в Германии. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков.

«Это прислали знакомые и друзья из Германии», — написал Александр Ильтяков в своем telegram-канале. К сообщению приложена траурная иллюстрация с надписью на немецком языке: «Мы скорбим о жертвах и думаем об их близких».

Ранее представители МИД ФРГ на русском языке выразили соболезнования гражданам России в связи с терактом в «Крокусе». Немецкие дипломаты осудили действия террористов. Ранее URA.RU опубликовало материал о странах, которые поддержали Россию после происшествия. Своими соболезнованиями делились звезды российского шоу-бизнеса и эстрады из Курганской области.

https://t.me/iltiakov_live/6062
Александ Ильтяков получил это сообщение от друзей из Германии

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К соболезнованиям в адрес пострадавших от террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл» присоединились люди, проживающие в Германии. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков. «Это прислали знакомые и друзья из Германии», — написал Александр Ильтяков в своем telegram-канале. К сообщению приложена траурная иллюстрация с надписью на немецком языке: «Мы скорбим о жертвах и думаем об их близких». Ранее представители МИД ФРГ на русском языке выразили соболезнования гражданам России в связи с терактом в «Крокусе». Немецкие дипломаты осудили действия террористов. Ранее URA.RU опубликовало материал о странах, которые поддержали Россию после происшествия. Своими соболезнованиями делились звезды российского шоу-бизнеса и эстрады из Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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