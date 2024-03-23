23 марта 2024

МИД Германии на русском выразил соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Террористы открыли огонь по людям в концертном зале, после чего устроили пожар Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования гражданам РФ в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сообщение ведомства опубликовано в соцсети Х.

«Выражаем свои соболезнования людям в России. Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье <…>. Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — написано в англоязычном аккаунте МИД ФРГ.

Многие зарубежные правительства выразили свои соболезнования россиянам после теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. URA.RU ранее опубликовало информацию о странах, которые осудили атаку на концертный зал.

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МИД Германии на русском языке выразил соболезнования гражданам РФ в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сообщение ведомства опубликовано в соцсети Х. «Выражаем свои соболезнования людям в России. Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье <…>. Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — написано в англоязычном аккаунте МИД ФРГ. Многие зарубежные правительства выразили свои соболезнования россиянам после теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. URA.RU ранее опубликовало информацию о странах, которые осудили атаку на концертный зал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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