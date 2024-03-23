МИД Германии на русском выразил соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования гражданам РФ в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сообщение ведомства опубликовано в соцсети Х.
«Выражаем свои соболезнования людям в России. Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье <…>. Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — написано в англоязычном аккаунте МИД ФРГ.
Многие зарубежные правительства выразили свои соболезнования россиянам после теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. URA.RU ранее опубликовало информацию о странах, которые осудили атаку на концертный зал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.