МИД Германии на русском выразил соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Террористы открыли огонь по людям в концертном зале, после чего устроили пожар Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» МИД Германии на русском языке выразил соболезнования гражданам РФ в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сообщение ведомства опубликовано в соцсети Х. «Выражаем свои соболезнования людям в России. Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье <…>. Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — написано в англоязычном аккаунте МИД ФРГ. Многие зарубежные правительства выразили свои соболезнования россиянам после теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. URA.RU ранее опубликовало информацию о странах, которые осудили атаку на концертный зал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Германии на русском языке выразил соболезнования гражданам РФ в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сообщение ведомства опубликовано в соцсети Х. «Выражаем свои соболезнования людям в России. Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта в Подмосковье <…>. Неповинные люди были хладнокровно убиты. Мы осуждаем террор — где бы подобные атаки ни совершались», — написано в англоязычном аккаунте МИД ФРГ. Многие зарубежные правительства выразили свои соболезнования россиянам после теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. URA.RU ранее опубликовало информацию о странах, которые осудили атаку на концертный зал.