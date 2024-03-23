Шольц и Эрдоган, НАТО и Еврокомиссия: мир скорбит вместе с Россией после теракта в «Крокусе»

Эммануэль Макрон осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Европейские страны выразили российскому народу свои соболезнования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Многие правительства по всему миру выразили соболезнования России в свете теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. URA.RU предоставляет информацию о странах, которые осудили теракт в Подмосковье. Европейские страны Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил ужасный теракт на концерте в Москве. Он выразил свои соболезнования близким жертв и пострадавшим. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Он заявил о своем осуждении терроризма. Экс-президент Молдавии Игорь Додон и его партия социалистов почтили память жертв теракта. Церемония прошла у здания российского посольства. Премьер Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Австрии Карл Нехаммер осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле». Сотрудники МИД Дании также осудили атаку и выразили соболезнования погибшим и их близким. Британия решительно осудила теракт в «Крокусе» и выразила соболезнования, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила скорбь с семьями жертв теракта в Подмосковье, осудила трусливый и бесчеловечный террор. Власти Исландии и Польши также осудили теракт и выразили соболезнования семьям жертв. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал теракт в «Крокус Сити Холле» варварством. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Он выразил солидарность с российским народом и пострадавшими. Международные организации НАТО осудило теракт в России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования жертвам. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил «гнусный акт террора» и призвал к объединению в борьбе с терроризмом. Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение и выразил соболезнования. Председатель Африканского Союза Мусса Факи Махамат был шокирован, узнав о чудовищной террористической атаке в Москве, в результате которой пострадали многие люди. Он выразил глубочайшие соболезнования семьям пострадавших и заявил о солидарности с народом и правительством России. Председатель Африканского Союза Азали Ассумани категорически осудил «отвратительную атаку». Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) также самым решительным образом осудил вооруженный террористический акт. Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха выразил искренние соболезнования семьям погибших, правительству и российскому народу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «строжайшим образом» осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования правительству и народу России, сообщили из его офиса. Глава управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил теракт и призвал наказать виновных. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась также осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования близким погибших. Азиатские страны Президент Филиппин Фердинанд Маркос и МИД Монголии выразили соболезнования семьям погибших. МИД Сингапура, глава КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов и хуситы из Йемена также выразили соболезнования и осудили этот теракт. Африканские страны Премьер-министр Кении Мусалия Мудавади осудил теракт и выразил солидарность с народом России. Офис официального представителя МИД Республики Судан также самым решительным образом осудил террористический акт, при котором множество мирных граждан были убиты и ранены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие правительства по всему миру выразили соболезнования России в свете теракта, произошедшего в здании «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. URA.RU предоставляет информацию о странах, которые осудили теракт в Подмосковье. Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил ужасный теракт на концерте в Москве. Он выразил свои соболезнования близким жертв и пострадавшим. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Он заявил о своем осуждении терроризма. Экс-президент Молдавии Игорь Додон и его партия социалистов почтили память жертв теракта. Церемония прошла у здания российского посольства. Премьер Греции Кириакос Мицотакис и канцлер Австрии Карл Нехаммер осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле». Сотрудники МИД Дании также осудили атаку и выразили соболезнования погибшим и их близким. Британия решительно осудила теракт в «Крокусе» и выразила соболезнования, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила скорбь с семьями жертв теракта в Подмосковье, осудила трусливый и бесчеловечный террор. Власти Исландии и Польши также осудили теракт и выразили соболезнования семьям жертв. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал теракт в «Крокус Сити Холле» варварством. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Он выразил солидарность с российским народом и пострадавшими. НАТО осудило теракт в России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования жертвам. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель решительно осудил «гнусный акт террора» и призвал к объединению в борьбе с терроризмом. Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение и выразил соболезнования. Председатель Африканского Союза Мусса Факи Махамат был шокирован, узнав о чудовищной террористической атаке в Москве, в результате которой пострадали многие люди. Он выразил глубочайшие соболезнования семьям пострадавших и заявил о солидарности с народом и правительством России. Председатель Африканского Союза Азали Ассумани категорически осудил «отвратительную атаку». Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) также самым решительным образом осудил вооруженный террористический акт. Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха выразил искренние соболезнования семьям погибших, правительству и российскому народу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «строжайшим образом» осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования правительству и народу России, сообщили из его офиса. Глава управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил теракт и призвал наказать виновных. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась также осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования близким погибших. Президент Филиппин Фердинанд Маркос и МИД Монголии выразили соболезнования семьям погибших. МИД Сингапура, глава КНР Си Цзиньпин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов и хуситы из Йемена также выразили соболезнования и осудили этот теракт. Премьер-министр Кении Мусалия Мудавади осудил теракт и выразил солидарность с народом России. Офис официального представителя МИД Республики Судан также самым решительным образом осудил террористический акт, при котором множество мирных граждан были убиты и ранены.