Родившиеся в Кургане артисты осудили террористов, совершивших атаку на «Крокус»

24 марта 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Столичный концертный зал был атакован 22 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Родившиеся в Кургане артисты осудили действия террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших. По данным подмосковного минздрава, в результате происшествия пострадали 140 человек. Редакция URA.RU подготовила подборку самых значимых высказываний звезд российского шоу-бизнеса и эстрады из столицы Курганской области. Юлия Савича оказалась рядом с «Крокусом» в день теракта Певица Юлия Савичева проходила вблизи «Крокус Сити Холла» 22 марта. По словам артистки, через несколько часов после этого началась атака. «Вчера у меня был утренний эфир рядом с „Крокусом“, после которого я пошла пообедать и проходила мимо концертного зала. В голове не укладывается, что спустя несколько часов там произошла такая страшная трагедия. Мои соболезнования всем семьям погибших, всем кто пострадал в этом страшном теракте», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале. Максим Фадеев назвал теракт чудовищной трагедией «Чудовищная трагедия. Приношу соболезнования семьям погибших» — это сообщение продюсера Максим Фадеева опубликовано в Telegram. Юрий Гальцев призвал россиян сплотиться после атаки на «Крокус» Юморист, худрук Театра эстрады им. Аркадия Райкина Юрий Гальцев считает, что жителям РФ необходимо объединиться после теракта в «Крокусе». Он отметил, что сейчас «непростое время». «Мы живем в непростое время. <…> Не хочу говорить о нелюдях, а хочу от имени театра и себя лично поддержать родных и близких, кто потерял своих родных. Можно кричать, орать, но сейчас нужно только одно — быть всем вместе, как один кулак. Поддержать и быть рядом», — поделился мнением Юрий Гальцев в своем telegram-канале. Курганский шансонье Жека заявил, что россиян не запугать террором У террористов не поучится запугать жителей России. С таким заявлением выступил шансонье Жека (настоящее имя Евгений Григорьев). Он отметил, что сейчас вместе со своей командой находится в шоке от произошедшего. «Мы находимся в шоке и остро переживаем за происходящие события. Переполняясь болью и скорбью, понимаем, что террором против невинных, мирных людей нас не запугать и не поставить на колени», — написал артист у себя в telegram-канале. Игорь Джабраилов опубликовал телефон психологической помощи для населения Родившийся в Шадринске (Курганская область) комик Игорь Джабраилов в своем telegram-канале опубликовал телефон горячей линии, куда можно обратиться за психологической помощью после теракта. Звонить необходимо по номеру: 8-800-775-17-17. Он также разметил в своем аккаунте адреса пунктов сдачи крови. Сейчас все нападавшие на концертный зал задержаны. Они были доставлены в Москву для проведения допросов. Один из террористов признался, что ему пообещали полмиллиона рублей. О первых показаниях злоумышленников — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родившиеся в Кургане артисты осудили действия террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших. По данным подмосковного минздрава, в результате происшествия пострадали 140 человек. Редакция URA.RU подготовила подборку самых значимых высказываний звезд российского шоу-бизнеса и эстрады из столицы Курганской области. Певица Юлия Савичева проходила вблизи «Крокус Сити Холла» 22 марта. По словам артистки, через несколько часов после этого началась атака. «Вчера у меня был утренний эфир рядом с „Крокусом“, после которого я пошла пообедать и проходила мимо концертного зала. В голове не укладывается, что спустя несколько часов там произошла такая страшная трагедия. Мои соболезнования всем семьям погибших, всем кто пострадал в этом страшном теракте», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале. «Чудовищная трагедия. Приношу соболезнования семьям погибших» — это сообщение продюсера Максим Фадеева опубликовано в Telegram. Юморист, худрук Театра эстрады им. Аркадия Райкина Юрий Гальцев считает, что жителям РФ необходимо объединиться после теракта в «Крокусе». Он отметил, что сейчас «непростое время». «Мы живем в непростое время. <…> Не хочу говорить о нелюдях, а хочу от имени театра и себя лично поддержать родных и близких, кто потерял своих родных. Можно кричать, орать, но сейчас нужно только одно — быть всем вместе, как один кулак. Поддержать и быть рядом», — поделился мнением Юрий Гальцев в своем telegram-канале. У террористов не поучится запугать жителей России. С таким заявлением выступил шансонье Жека (настоящее имя Евгений Григорьев). Он отметил, что сейчас вместе со своей командой находится в шоке от произошедшего. «Мы находимся в шоке и остро переживаем за происходящие события. Переполняясь болью и скорбью, понимаем, что террором против невинных, мирных людей нас не запугать и не поставить на колени», — написал артист у себя в telegram-канале. Родившийся в Шадринске (Курганская область) комик Игорь Джабраилов в своем telegram-канале опубликовал телефон горячей линии, куда можно обратиться за психологической помощью после теракта. Звонить необходимо по номеру: 8-800-775-17-17. Он также разметил в своем аккаунте адреса пунктов сдачи крови. Сейчас все нападавшие на концертный зал задержаны. Они были доставлены в Москву для проведения допросов. Один из террористов признался, что ему пообещали полмиллиона рублей. О первых показаниях злоумышленников — читайте в материале URA.RU.