23 марта 2024
22 марта 2024

Родившиеся в Кургане артисты осудили террористов, совершивших атаку на «Крокус»

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл, название тега
Столичный концертный зал был атакован 22 марта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Родившиеся в Кургане артисты осудили действия террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших. По данным подмосковного минздрава, в результате происшествия пострадали 140 человек. Редакция URA.RU подготовила подборку самых значимых высказываний звезд российского шоу-бизнеса и эстрады из столицы Курганской области.

Юлия Савича оказалась рядом с «Крокусом» в день теракта

Певица Юлия Савичева проходила вблизи «Крокус Сити Холла» 22 марта. По словам артистки, через несколько часов после этого началась атака.

«Вчера у меня был утренний эфир рядом с „Крокусом“, после которого я пошла пообедать и проходила мимо концертного зала. В голове не укладывается, что спустя несколько часов там произошла такая страшная трагедия. Мои соболезнования всем семьям погибших, всем кто пострадал в этом страшном теракте», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале.

Максим Фадеев назвал теракт чудовищной трагедией

«Чудовищная трагедия. Приношу соболезнования семьям погибших» — это сообщение продюсера Максим Фадеева опубликовано в Telegram.

Юрий Гальцев призвал россиян сплотиться после атаки на «Крокус»

Юморист, худрук Театра эстрады им. Аркадия Райкина Юрий Гальцев считает, что жителям РФ необходимо объединиться после теракта в «Крокусе». Он отметил, что сейчас «непростое время».

«Мы живем в непростое время. <…> Не хочу говорить о нелюдях, а хочу от имени театра и себя лично поддержать родных и близких, кто потерял своих родных. Можно кричать, орать, но сейчас нужно только одно — быть всем вместе, как один кулак. Поддержать и быть рядом», — поделился мнением Юрий Гальцев в своем telegram-канале.

Курганский шансонье Жека заявил, что россиян не запугать террором

У террористов не поучится запугать жителей России. С таким заявлением выступил шансонье Жека (настоящее имя Евгений Григорьев). Он отметил, что сейчас вместе со своей командой находится в шоке от произошедшего.

«Мы находимся в шоке и остро переживаем за происходящие события. Переполняясь болью и скорбью, понимаем, что террором против невинных, мирных людей нас не запугать и не поставить на колени», — написал артист у себя в telegram-канале.

Игорь Джабраилов опубликовал телефон психологической помощи для населения

Родившийся в Шадринске (Курганская область) комик Игорь Джабраилов в своем telegram-канале опубликовал телефон горячей линии, куда можно обратиться за психологической помощью после теракта. Звонить необходимо по номеру: 8-800-775-17-17. Он также разметил в своем аккаунте адреса пунктов сдачи крови.

Сейчас все нападавшие на концертный зал задержаны. Они были доставлены в Москву для проведения допросов. Один из террористов признался, что ему пообещали полмиллиона рублей. О первых показаниях злоумышленников — читайте в материале URA.RU.

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Родившиеся в Кургане артисты осудили действия террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших. По данным подмосковного минздрава, в результате происшествия пострадали 140 человек. Редакция URA.RU подготовила подборку самых значимых высказываний звезд российского шоу-бизнеса и эстрады из столицы Курганской области. Певица Юлия Савичева проходила вблизи «Крокус Сити Холла» 22 марта. По словам артистки, через несколько часов после этого началась атака. «Вчера у меня был утренний эфир рядом с „Крокусом“, после которого я пошла пообедать и проходила мимо концертного зала. В голове не укладывается, что спустя несколько часов там произошла такая страшная трагедия. Мои соболезнования всем семьям погибших, всем кто пострадал в этом страшном теракте», — написала Юлия Савичева в своем telegram-канале. «Чудовищная трагедия. Приношу соболезнования семьям погибших» — это сообщение продюсера Максим Фадеева опубликовано в Telegram. Юморист, худрук Театра эстрады им. Аркадия Райкина Юрий Гальцев считает, что жителям РФ необходимо объединиться после теракта в «Крокусе». Он отметил, что сейчас «непростое время». «Мы живем в непростое время. <…> Не хочу говорить о нелюдях, а хочу от имени театра и себя лично поддержать родных и близких, кто потерял своих родных. Можно кричать, орать, но сейчас нужно только одно — быть всем вместе, как один кулак. Поддержать и быть рядом», — поделился мнением Юрий Гальцев в своем telegram-канале. У террористов не поучится запугать жителей России. С таким заявлением выступил шансонье Жека (настоящее имя Евгений Григорьев). Он отметил, что сейчас вместе со своей командой находится в шоке от произошедшего. «Мы находимся в шоке и остро переживаем за происходящие события. Переполняясь болью и скорбью, понимаем, что террором против невинных, мирных людей нас не запугать и не поставить на колени», — написал артист у себя в telegram-канале. Родившийся в Шадринске (Курганская область) комик Игорь Джабраилов в своем telegram-канале опубликовал телефон горячей линии, куда можно обратиться за психологической помощью после теракта. Звонить необходимо по номеру: 8-800-775-17-17. Он также разметил в своем аккаунте адреса пунктов сдачи крови. Сейчас все нападавшие на концертный зал задержаны. Они были доставлены в Москву для проведения допросов. Один из террористов признался, что ему пообещали полмиллиона рублей. О первых показаниях злоумышленников — читайте в материале URA.RU.
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