На Украине заявили о ракетной угрозе Киеву. Карта

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Ракеты летят в направлении Киева, пишут российские военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На всей территории Украины звучит воздушная тревога. Такими данными делится украинское министерство цифровой трансформации. Российские военкоры заявляют, что ракеты летят к Киеву.

«Воздушная тревога — по всей Украине», — следует из онлайн-карт министерства. В областях она объявлялась не одновременно, а постепенно с разницей в несколько часов.

Жители нескольких областей уже сообщили о взрывах. Среди них: Львовская и Хмельницкая области, передает RT.

Российские военкоры говорят, что ракеты летят к Киеву. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ракеты в Киевской области постоянно меняют траекторию.

До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что этой ночью атака стала самой массированной за последнее время. Подробности — в материале URA.RU.

Карта воздушной тревоги на Украине 24 марта
Карта воздушной тревоги на Украине 24 марта

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На всей территории Украины звучит воздушная тревога. Такими данными делится украинское министерство цифровой трансформации. Российские военкоры заявляют, что ракеты летят к Киеву. «Воздушная тревога — по всей Украине», — следует из онлайн-карт министерства. В областях она объявлялась не одновременно, а постепенно с разницей в несколько часов. Жители нескольких областей уже сообщили о взрывах. Среди них: Львовская и Хмельницкая области, передает RT. Российские военкоры говорят, что ракеты летят к Киеву. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ракеты в Киевской области постоянно меняют траекторию. До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что этой ночью атака стала самой массированной за последнее время. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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