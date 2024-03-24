На всей территории Украины звучит воздушная тревога. Такими данными делится украинское министерство цифровой трансформации. Российские военкоры заявляют, что ракеты летят к Киеву.
«Воздушная тревога — по всей Украине», — следует из онлайн-карт министерства. В областях она объявлялась не одновременно, а постепенно с разницей в несколько часов.
Жители нескольких областей уже сообщили о взрывах. Среди них: Львовская и Хмельницкая области, передает RT.
Российские военкоры говорят, что ракеты летят к Киеву. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ракеты в Киевской области постоянно меняют траекторию.
До этого ВСУ попытались атаковать Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что этой ночью атака стала самой массированной за последнее время. Подробности — в материале URA.RU.
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