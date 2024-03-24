Российская армия отражает массированную атаку на Севастополь и Белгород: что известно

Развожаев назвал ночную атаку ВСУ самой массированной за последнее время

24 марта 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

В Севастополе все службы работают в усиленном режиме Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия отражает массированную атаку на Севастополь (Крым) со стороны ВСУ. Все городские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, украинские солдаты обстреливаю Белгород и Белгородский район. URA.RU рассказывает о последних событиях атак в российских городах. Развожаев назвал ночную атаку самой массированной за последнее время Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал , что ракетная атака по городу была самой массированной за последнее время. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать информацию об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. При этом люди не пострадали. Губернатор добавил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения. ПВО сбила несколько воздушных целей в Севастополе ПВО продолжает работу, по предварительным данным, сбито несколько воздушных целей в городе. Кроме того, военные сбили более 10 ракет над Севастополем. По словам губернатора Развожаева, появился дым в районе Севастопольской и Южной бухт потому, что военные используют табельные средства маскировки. В связи с этим Развожаев попросил жителей города соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он также предупредил, чтобы люди не подходили близко к обломкам, если увидят и сразу же звонили в 112. Украинские войска обстреляли Белгород, есть пострадавшие Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в городе после атаки со стороны ВСУ были зафиксированы различные повреждения. В частности, их получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. Кроме того, в Белгородском районе после отражения воздушной атаки в поселке Дубовое повреждены четыре частных домовладения, в селе Таврово повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль. В результате обстрела пострадали два человека. У молодого человека обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения правого плеча, а у девушки тоже закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения волосистой части головы. Они были доставлены в городскую больницу №2. Им оказывается вся необходимая помощь. К полночи губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности Над Белгородской областью сбиты 19 реактивных снарядов Средства ПВО уничтожили 19 реактивных снарядов над Белгородской областью. По словам Минобороны РФ, во время атаки была использована чешская реактивная система залпового огня Vampire. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия отражает массированную атаку на Севастополь (Крым) со стороны ВСУ. Все городские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, украинские солдаты обстреливаю Белгород и Белгородский район. URA.RU рассказывает о последних событиях атак в российских городах. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ракетная атака по городу была самой массированной за последнее время. По его словам, спасательная служба продолжает фиксировать информацию об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. При этом люди не пострадали. Губернатор добавил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить повреждения. ПВО продолжает работу, по предварительным данным, сбито несколько воздушных целей в городе. Кроме того, военные сбили более 10 ракет над Севастополем. По словам губернатора Развожаева, появился дым в районе Севастопольской и Южной бухт потому, что военные используют табельные средства маскировки. В связи с этим Развожаев попросил жителей города соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он также предупредил, чтобы люди не подходили близко к обломкам, если увидят и сразу же звонили в 112. Над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. Было сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в городе после атаки со стороны ВСУ были зафиксированы различные повреждения. В частности, их получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. Кроме того, в Белгородском районе после отражения воздушной атаки в поселке Дубовое повреждены четыре частных домовладения, в селе Таврово повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль. В результате обстрела пострадали два человека. У молодого человека обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения правого плеча, а у девушки тоже закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения волосистой части головы. Они были доставлены в городскую больницу №2. Им оказывается вся необходимая помощь. К полночи губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности Средства ПВО уничтожили 19 реактивных снарядов над Белгородской областью. По словам Минобороны РФ, во время атаки была использована чешская реактивная система залпового огня Vampire.