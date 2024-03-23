23 марта 2024

В ХМАО водитель микроавтобуса пытался предотвратить смертельное ДТП

В ХМАО в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли и 16 пострадали
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель микроавтобуса пытался предотвратить ДТП, в котором погибли три человека Фото:

Водитель микроавтобуса в Сургутском районе пытался предотвратить автокатастрофу с участием «Нивы Шевроле» и рейсовым автобусом, в которой погибли двое взрослых и один ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«[Водитель микроавтобуса] „моргал“ [водителю „Нивы“]. Но тот никак не реагировал. Он просто плавно вышел из своей полосы на встречку, где и произошло столкновение. Такое поведение характерно для водителей, которые засыпают за рулем», — рассказал источник агентству.

Официальном в УМВД ХМАО URA.RU прокомментировали, что за 2023 год водитель «Нивы Шевроле» был девять раз привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. «Семь — за превышение скоростного режима, одна за тонировку и одна за то, что он вовремя не поставил машину на регистрационный учет», — рассказали URA.RU в УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Когалым в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 16 человек. Появилось видео с места аварии.

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Водитель микроавтобуса в Сургутском районе пытался предотвратить автокатастрофу с участием «Нивы Шевроле» и рейсовым автобусом, в которой погибли двое взрослых и один ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Водитель микроавтобуса] „моргал“ [водителю „Нивы“]. Но тот никак не реагировал. Он просто плавно вышел из своей полосы на встречку, где и произошло столкновение. Такое поведение характерно для водителей, которые засыпают за рулем», — рассказал источник агентству. Официальном в УМВД ХМАО URA.RU прокомментировали, что за 2023 год водитель «Нивы Шевроле» был девять раз привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. «Семь — за превышение скоростного режима, одна за тонировку и одна за то, что он вовремя не поставил машину на регистрационный учет», — рассказали URA.RU в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Когалым в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 16 человек. Появилось видео с места аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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