В ХМАО водитель микроавтобуса пытался предотвратить смертельное ДТП

В ХМАО в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли и 16 пострадали

24 марта 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Водитель микроавтобуса пытался предотвратить ДТП, в котором погибли три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель микроавтобуса в Сургутском районе пытался предотвратить автокатастрофу с участием «Нивы Шевроле» и рейсовым автобусом, в которой погибли двое взрослых и один ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Водитель микроавтобуса] „моргал“ [водителю „Нивы“]. Но тот никак не реагировал. Он просто плавно вышел из своей полосы на встречку, где и произошло столкновение. Такое поведение характерно для водителей, которые засыпают за рулем», — рассказал источник агентству. Официальном в УМВД ХМАО URA.RU прокомментировали, что за 2023 год водитель «Нивы Шевроле» был девять раз привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. «Семь — за превышение скоростного режима, одна за тонировку и одна за то, что он вовремя не поставил машину на регистрационный учет», — рассказали URA.RU в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Когалым в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 16 человек. Появилось видео с места аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель микроавтобуса в Сургутском районе пытался предотвратить автокатастрофу с участием «Нивы Шевроле» и рейсовым автобусом, в которой погибли двое взрослых и один ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «[Водитель микроавтобуса] „моргал“ [водителю „Нивы“]. Но тот никак не реагировал. Он просто плавно вышел из своей полосы на встречку, где и произошло столкновение. Такое поведение характерно для водителей, которые засыпают за рулем», — рассказал источник агентству. Официальном в УМВД ХМАО URA.RU прокомментировали, что за 2023 год водитель «Нивы Шевроле» был девять раз привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. «Семь — за превышение скоростного режима, одна за тонировку и одна за то, что он вовремя не поставил машину на регистрационный учет», — рассказали URA.RU в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Когалым в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 16 человек. Появилось видео с места аварии.