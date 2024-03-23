23 марта 2024

Появилось видео с места ДТП в ХМАО, где пострадали 16 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП на трассе Сургут-Когалым организовано реверсивное движение Фото:

После ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым, где пострадали 16 человек, организовано реверсивное движение. УМВД России по ХМАО опубликовало видео с места происшествия.

«На участке трассы в Сургутском районе, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО.

На 92 километре трассы Сургут-Когалым произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса. В результате ДТП водитель «Нивы» и пассажирка с ребенком погибли, девять человек получили травмы средней тяжести, а один — тяжелой. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки заснул за рулем.

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После ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым, где пострадали 16 человек, организовано реверсивное движение. УМВД России по ХМАО опубликовало видео с места происшествия. «На участке трассы в Сургутском районе, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО. На 92 километре трассы Сургут-Когалым произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса. В результате ДТП водитель «Нивы» и пассажирка с ребенком погибли, девять человек получили травмы средней тяжести, а один — тяжелой. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки заснул за рулем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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