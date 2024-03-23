Появилось видео с места ДТП в ХМАО, где пострадали 16 человек

После ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым, где пострадали 16 человек, организовано реверсивное движение. УМВД России по ХМАО опубликовало видео с места происшествия.
«На участке трассы в Сургутском районе, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД ХМАО.
На 92 километре трассы Сургут-Когалым произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса. В результате ДТП водитель «Нивы» и пассажирка с ребенком погибли, девять человек получили травмы средней тяжести, а один — тяжелой. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки заснул за рулем.
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