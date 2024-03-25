Самолет «Пермь — Тюмень» из-за неисправности вернулся в аэропорт после взлета

В Перми после взлета самолет компании Utair вернулся в аэропорт. Борт должен был вечером 24 марта направиться в Тюмень, то по техническим причинам командир судна отменил полет.
«После взлета КВС доложил о принятом решении возврата на аэродром вылета Пермь (Б. Савино) по технической причине. Посадка в 21.35 (мск) благополучно», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
В сообщении уточняется, что вернувшийся самолет — это ATR 72. Он совершал рейс UTA160. URA.RU направило запрос в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте.
Обновлено: в полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По предварительным данным, происшествие не носит криминальный характер», — отметили в МВД.
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