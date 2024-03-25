Самолет «Пермь — Тюмень» из-за неисправности вернулся в аэропорт после взлета

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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ожидание, споттинг, атр-72, атр72
Самолет успешно приземлился в аэропорту Перми (архивное фото) Фото:

В Перми после взлета самолет компании Utair вернулся в аэропорт. Борт должен был вечером 24 марта направиться в Тюмень, то по техническим причинам командир судна отменил полет.

«После взлета КВС доложил о принятом решении возврата на аэродром вылета Пермь (Б. Савино) по технической причине. Посадка в 21.35 (мск) благополучно», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

В сообщении уточняется, что вернувшийся самолет — это ATR 72. Он совершал рейс UTA160. URA.RU направило запрос в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте.

Обновлено: в полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По предварительным данным, происшествие не носит криминальный характер», — отметили в МВД.

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В Перми после взлета самолет компании Utair вернулся в аэропорт. Борт должен был вечером 24 марта направиться в Тюмень, то по техническим причинам командир судна отменил полет. «После взлета КВС доложил о принятом решении возврата на аэродром вылета Пермь (Б. Савино) по технической причине. Посадка в 21.35 (мск) благополучно», — сообщает telegram-канал Aviaincident. В сообщении уточняется, что вернувшийся самолет — это ATR 72. Он совершал рейс UTA160. URA.RU направило запрос в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте. Обновлено: в полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «По предварительным данным, происшествие не носит криминальный характер», — отметили в МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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