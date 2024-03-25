25 марта 2024

Рогов: ВС РФ ударили по санаторию-профилакторию СБУ в Одессе

© Служба новостей «URA.RU»
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Удар был нанесен по складу боеприпасов
Удар был нанесен по складу боеприпасов Фото:

В Одессе произошел ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, в результате которого были поражены склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объекты Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией", — сказал Рогов агентству РИА Новости. Также Рогов отметил, что удар также был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который был местом, где дислоцировался личный состав.

По словам Рогова, в результате инцидента также произошли перебои в подаче электроэнергии. Дополнительные подробности о ситуации и ее последствиях пока не сообщаются.

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В Одессе произошел ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, в результате которого были поражены склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объекты Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "От источников из Одессы поступила информация, что в результате ракетного удара поражен крупный склад ВСУ с боеприпасами с последующей продолжительной детонацией", — сказал Рогов агентству РИА Новости. Также Рогов отметил, что удар также был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который был местом, где дислоцировался личный состав. По словам Рогова, в результате инцидента также произошли перебои в подаче электроэнергии. Дополнительные подробности о ситуации и ее последствиях пока не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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