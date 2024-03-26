В Самарской области предотвращен теракт

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, взрывное устройство, бомба
Мужчина пытался устроить взрыв при помощи бомбы Фото:

В Самарской области член украинской ДРГ пытался подорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи. Однако произошел самоподрыв. Об этом сообщает ФСБ.

«Мужчина 1994 года рождения планировал взорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи [в Самарской области]», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Уточняется, что произошел самоподрыв. Мужчина был членом запрещенной в России группировки.

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В Самарской области член украинской ДРГ пытался подорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи. Однако произошел самоподрыв. Об этом сообщает ФСБ. «Мужчина 1994 года рождения планировал взорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи [в Самарской области]», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Уточняется, что произошел самоподрыв. Мужчина был членом запрещенной в России группировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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