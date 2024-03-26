В Самарской области предотвращен теракт

Мужчина пытался устроить взрыв при помощи бомбы
В Самарской области член украинской ДРГ пытался подорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи. Однако произошел самоподрыв. Об этом сообщает ФСБ.
«Мужчина 1994 года рождения планировал взорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи [в Самарской области]», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Уточняется, что произошел самоподрыв. Мужчина был членом запрещенной в России группировки.
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