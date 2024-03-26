В Самарской области предотвращен теракт

26 марта 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался устроить взрыв при помощи бомбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Самарской области член украинской ДРГ пытался подорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи. Однако произошел самоподрыв. Об этом сообщает ФСБ. «Мужчина 1994 года рождения планировал взорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи [в Самарской области]», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Уточняется, что произошел самоподрыв. Мужчина был членом запрещенной в России группировки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Самарской области член украинской ДРГ пытался подорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи. Однако произошел самоподрыв. Об этом сообщает ФСБ. «Мужчина 1994 года рождения планировал взорвать бомбу в здании пункта приема гуманитарной помощи [в Самарской области]», — сообщает ФСБ, передает РИА Новости. Уточняется, что произошел самоподрыв. Мужчина был членом запрещенной в России группировки.