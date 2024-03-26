26 марта 2024

В РФ хотят установить единые зарплаты бюджетникам

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В России намерены пересмотреть механизм оплаты бюджетникам Фото:

Депутаты и сенаторы намерены 27 марта внести в Госдуму законопроект, согласно которому планируется привязать фиксированные выплаты бюджетников к уровню МРОТ. В настоящий момент зарплаты руководителей и работников значительно отличаются из-за межрегиональной и внутрирегиональной градации.

«Сенаторы и депутаты считают, что величина фиксированных выплат должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда. Сейчас первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. С 2007 года кабмин ни разу не воспользовался поправкой, которая наделила правительство правом устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. То есть обязанности такой у правительства нет», — со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту сообщают «Известия».

Издание отмечает, что в большинстве субъектов сложилась структура, приводящая к значительной дифференциации зарплат работников бюджетников, а также к большой разнице между зарплатой руководителей и работников. Как считают авторы законопроекта, в России пришло время для появления правовой базы для внедрения системы оплаты труда в бюджетной сфере и устранения существующей несправедливости.

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Депутаты и сенаторы намерены 27 марта внести в Госдуму законопроект, согласно которому планируется привязать фиксированные выплаты бюджетников к уровню МРОТ. В настоящий момент зарплаты руководителей и работников значительно отличаются из-за межрегиональной и внутрирегиональной градации. «Сенаторы и депутаты считают, что величина фиксированных выплат должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда. Сейчас первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. С 2007 года кабмин ни разу не воспользовался поправкой, которая наделила правительство правом устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. То есть обязанности такой у правительства нет», — со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту сообщают «Известия». Издание отмечает, что в большинстве субъектов сложилась структура, приводящая к значительной дифференциации зарплат работников бюджетников, а также к большой разнице между зарплатой руководителей и работников. Как считают авторы законопроекта, в России пришло время для появления правовой базы для внедрения системы оплаты труда в бюджетной сфере и устранения существующей несправедливости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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