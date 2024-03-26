В РФ хотят установить единые зарплаты бюджетникам

27 марта 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

В России намерены пересмотреть механизм оплаты бюджетникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты и сенаторы намерены 27 марта внести в Госдуму законопроект, согласно которому планируется привязать фиксированные выплаты бюджетников к уровню МРОТ. В настоящий момент зарплаты руководителей и работников значительно отличаются из-за межрегиональной и внутрирегиональной градации. «Сенаторы и депутаты считают, что величина фиксированных выплат должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда. Сейчас первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. С 2007 года кабмин ни разу не воспользовался поправкой, которая наделила правительство правом устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. То есть обязанности такой у правительства нет», — со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту сообщают «Известия». Издание отмечает, что в большинстве субъектов сложилась структура, приводящая к значительной дифференциации зарплат работников бюджетников, а также к большой разнице между зарплатой руководителей и работников. Как считают авторы законопроекта, в России пришло время для появления правовой базы для внедрения системы оплаты труда в бюджетной сфере и устранения существующей несправедливости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты и сенаторы намерены 27 марта внести в Госдуму законопроект, согласно которому планируется привязать фиксированные выплаты бюджетников к уровню МРОТ. В настоящий момент зарплаты руководителей и работников значительно отличаются из-за межрегиональной и внутрирегиональной градации. «Сенаторы и депутаты считают, что величина фиксированных выплат должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда. Сейчас первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. С 2007 года кабмин ни разу не воспользовался поправкой, которая наделила правительство правом устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. То есть обязанности такой у правительства нет», — со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту сообщают «Известия». Издание отмечает, что в большинстве субъектов сложилась структура, приводящая к значительной дифференциации зарплат работников бюджетников, а также к большой разнице между зарплатой руководителей и работников. Как считают авторы законопроекта, в России пришло время для появления правовой базы для внедрения системы оплаты труда в бюджетной сфере и устранения существующей несправедливости.