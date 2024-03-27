Что ни в коем случае нельзя есть, чтобы не было гастрита: мнение врача-гастроэнтеролога

Врач Шамаева: энергетики и лимонады могут спровоцировать развитие гастрита

27 марта 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Спровоцировать гастрит и другие заболевания ЖКТ могут лимонады, рассказала Патемат Шамаева Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спровоцировать развитие гастрита могут энергетические и газированные напитки, а также лимонады. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева. «Эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — объяснила Шамаева в разговоре с « Газетой.Ru ». По ее словам, спровоцировать гастрит и другие заболевания ЖКТ могут лимонады, энергетические и газированные напитки, мясные полуфабрикаты и ненатуральные соусы. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, вызвать проблемы с желудком могут продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей, яблочный уксус, жаренные на масле и высококалорийные продукты, а также фастфуд и специи. Употребление алкоголя и нестероидных противовоспалительных препаратов, курение могут также привести к развитию заболеваний ЖКТ, заключила Шамаева. Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомно. Ранее URA.RU писало о ключевых правилах диеты при гастрите, основанных на советах медицинских специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спровоцировать развитие гастрита могут энергетические и газированные напитки, а также лимонады. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева. «Эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — объяснила Шамаева в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, спровоцировать гастрит и другие заболевания ЖКТ могут лимонады, энергетические и газированные напитки, мясные полуфабрикаты и ненатуральные соусы. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, вызвать проблемы с желудком могут продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей, яблочный уксус, жаренные на масле и высококалорийные продукты, а также фастфуд и специи. Употребление алкоголя и нестероидных противовоспалительных препаратов, курение могут также привести к развитию заболеваний ЖКТ, заключила Шамаева. Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомно. Ранее URA.RU писало о ключевых правилах диеты при гастрите, основанных на советах медицинских специалистов.