Что ни в коем случае нельзя есть, чтобы не было гастрита: мнение врача-гастроэнтеролога

Врач Шамаева: энергетики и лимонады могут спровоцировать развитие гастрита
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Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург, лимонад, прохладительный напиток
Спровоцировать гастрит и другие заболевания ЖКТ могут лимонады, рассказала Патемат Шамаева Фото:

Спровоцировать развитие гастрита могут энергетические и газированные напитки, а также лимонады. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева.

«Эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — объяснила Шамаева в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, спровоцировать гастрит и другие заболевания ЖКТ могут лимонады, энергетические и газированные напитки, мясные полуфабрикаты и ненатуральные соусы.

Кроме того, по словам гастроэнтеролога, вызвать проблемы с желудком могут продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей, яблочный уксус, жаренные на масле и высококалорийные продукты, а также фастфуд и специи. Употребление алкоголя и нестероидных противовоспалительных препаратов, курение могут также привести к развитию заболеваний ЖКТ, заключила Шамаева.

Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомно. Ранее URA.RU писало о ключевых правилах диеты при гастрите, основанных на советах медицинских специалистов.

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Спровоцировать развитие гастрита могут энергетические и газированные напитки, а также лимонады. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Патемат Шамаева. «Эти продукты могут повредить слизистую желудка и спровоцировать развитие гастрита из-за нарушения клеточных механизмов восстановления слизистой оболочки», — объяснила Шамаева в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, спровоцировать гастрит и другие заболевания ЖКТ могут лимонады, энергетические и газированные напитки, мясные полуфабрикаты и ненатуральные соусы. Кроме того, по словам гастроэнтеролога, вызвать проблемы с желудком могут продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей, яблочный уксус, жаренные на масле и высококалорийные продукты, а также фастфуд и специи. Употребление алкоголя и нестероидных противовоспалительных препаратов, курение могут также привести к развитию заболеваний ЖКТ, заключила Шамаева. Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомно. Ранее URA.RU писало о ключевых правилах диеты при гастрите, основанных на советах медицинских специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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