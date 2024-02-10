Что категорически запрещено есть при гастрите

Эксперт Анастасия Гилюк рекомендует есть три раза в день при гастрите

10 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Анастасия Тараско рекомендует сбалансировано питаться при гастрите Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомно. Однако независимо от формы заболевания, питание играет важную роль в процессе лечения и предотвращения обострений. В статье URA.RU расскажет ключевые правила диеты при гастрите, основанные на советах медицинских специалистов. Причины гастрита Инфекция Helicobacter pylori;

Тяжелое алкогольное отравление;

Длительное употребление нестероидных противовоспалительных средств, таких как ибупрофен и аспирин;

Аутоиммунные заболевания, хотя они встречаются довольно редко. Продукты, которые нельзя употреблять при гастрите Кислые и раздражающие продукты Кислые фрукты, включая цитрусовые;

Овощи, вызывающие раздражение, такие как лук и чеснок. Стимуляторы выработки желудочного сока Алкоголь;

Шоколад;

Кофе и черный чай (зеленый чай допустим в ограниченных количествах). Жирные и тяжелые продукты Молочные продукты с высоким содержанием жира;

Газированные и энергетические напитки;

Жирная пища и фастфуд;

Яичница и другие жареные блюда. Продукты с высоким содержанием сахара и искусственных добавок Мороженое, торты и пирожные;

Маринады, майонез и сливочные соусы;

Картофельные чипсы и упакованные закуски. Продукты с искусственными добавками и консервантами Обработанное мясо, включая колбасу, сосиски и бекон;

Красное мясо;

Свежий хлеб и макаронные изделия из рафинированной муки;

Копчености и специи, такие как черный перец, чили, горчица и красный перец. Прочие раздражающие продукты Помидоры и томатные продукты, включая соки и соусы;

Кукуруза и продукты из кукурузы. Рекомендации по приему пищи при гастрите Для уменьшения воспаления рекомендуется разделить прием пищи на четыре или пять небольших порций в день. Также полезно включать в рацион продукты, обладающие противобактериальным действием, например, цветную капусту и брокколи. Однако стоит избегать чрезмерного употребления даже полезных продуктов. Продукты, разрешенные при гастрите Фасоль и бобовые, если они хорошо переносятся;

Нежареные яйца и яичные белки;

Морепродукты и моллюски, приготовленные без жарки;

Мед и некоторые виды мягкого сыра с низким содержанием соли;

Низкокислотные овощи и фрукты, такие как огурцы, белый картофель, тыква, морковь, черника, клубника и яблоки;

Цельнозерновые продукты, включая хлеб и макаронные изделия;

Нежирные сорта мяса, такие как курица и индейка;

Пробиотики, включая квашеную капусту и кимчи. Советы по диете при гастрите Исключайте продукты, вызывающие раздражение, и постепенно вводите их обратно, чтобы определить, какие из них вызывают симптомы;

Соблюдайте сбалансированную диету, включая достаточное количество белков, жиров и углеводов;

Следите за гигиеной приготовления пищи, чтобы избежать повторного заражения Helicobacter pylori;

Предпочитайте методы готовки, не включающие жарку, такие как варка на пару, выпечка и тушение;

Учитывайте сопутствующие заболевания при составлении диеты;

При ухудшении симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу. Основные принципы диеты при гастрите Важность соблюдения режима Эксперт Анастасия Гилюк сообщила «Ленте.ру», что при гастрите следует придерживаться привычного режима питания, если он состоит из трех приемов пищи в день. Не стоит увеличивать количество приемов пищи, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на желудок. Однако для тех, кто ранее питался нерегулярно, важно добавить еще один прием пищи, чтобы избегать голода, который может усугубить воспаление. Перекусы между основными приемами пищи Диетолог Анастасия Тараско и гастроэнтеролог Карина Крылова рекомендуют включать в день хотя бы два перекуса, чтобы предотвратить перерастяжение желудка и раздражение слизистой оболочки. При этом они предостерегают от практик интервального голодания и подобных методов. Ужин за два-три часа до сна Традиционное правило не наедаться на ночь сохраняет свою актуальность и при гастрите. Ужин должен быть легким и не позднее, чем за два или три часа до отхода ко сну. Сбалансированность приемов пищи Анастасия Гилюк советует уделять внимание равномерному распределению объемов пищи в течение дня. Неравномерное потребление пищи может вызвать дополнительное растяжение или сокращение воспаленного желудка, что замедлит процесс лечения. Она также рекомендует медленно есть, чтобы вовремя ощутить насыщение и не переедать. Предпочтение мягкой пище При гастрите следует избегать жесткой и сухой пищи, такой как сухарики и фастфуд. Вместо этого, как советует Карина Крылова, предпочтение следует отдавать пище с однородной, пюреобразной консистенцией, что облегчит процесс переваривания. Сбалансированный состав пищи Анастасия Тараско акцентирует внимание на необходимости сбалансированного содержания белков, жиров и углеводов в пище. Она рекомендует следующее соотношение: 25% белка, 20% жиров и остальное — углеводы. Важность дополнительного приема витаминов В период обострения гастрита важно принимать витамины, особенно витамин С, который разрушается при термической обработке продуктов. Анастасия Тараско подчеркивает необходимость витаминотерапии, чтобы избежать дефицита витаминов, особенно при ограничении свежих фруктов. Также эксперты советуют соблюдать регулярность приема, равномерное распределение объема и консистенцию пищи. Соблюдение этих простых, но важных правил поможет уменьшить симптомы гастрита и ускорить процесс выздоровления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомно. Однако независимо от формы заболевания, питание играет важную роль в процессе лечения и предотвращения обострений. В статье URA.RU расскажет ключевые правила диеты при гастрите, основанные на советах медицинских специалистов. Для уменьшения воспаления рекомендуется разделить прием пищи на четыре или пять небольших порций в день. Также полезно включать в рацион продукты, обладающие противобактериальным действием, например, цветную капусту и брокколи. Однако стоит избегать чрезмерного употребления даже полезных продуктов. Эксперт Анастасия Гилюк сообщила «Ленте.ру», что при гастрите следует придерживаться привычного режима питания, если он состоит из трех приемов пищи в день. Не стоит увеличивать количество приемов пищи, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на желудок. Однако для тех, кто ранее питался нерегулярно, важно добавить еще один прием пищи, чтобы избегать голода, который может усугубить воспаление. Диетолог Анастасия Тараско и гастроэнтеролог Карина Крылова рекомендуют включать в день хотя бы два перекуса, чтобы предотвратить перерастяжение желудка и раздражение слизистой оболочки. При этом они предостерегают от практик интервального голодания и подобных методов. Традиционное правило не наедаться на ночь сохраняет свою актуальность и при гастрите. Ужин должен быть легким и не позднее, чем за два или три часа до отхода ко сну. Анастасия Гилюк советует уделять внимание равномерному распределению объемов пищи в течение дня. Неравномерное потребление пищи может вызвать дополнительное растяжение или сокращение воспаленного желудка, что замедлит процесс лечения. Она также рекомендует медленно есть, чтобы вовремя ощутить насыщение и не переедать. При гастрите следует избегать жесткой и сухой пищи, такой как сухарики и фастфуд. Вместо этого, как советует Карина Крылова, предпочтение следует отдавать пище с однородной, пюреобразной консистенцией, что облегчит процесс переваривания. Анастасия Тараско акцентирует внимание на необходимости сбалансированного содержания белков, жиров и углеводов в пище. Она рекомендует следующее соотношение: 25% белка, 20% жиров и остальное — углеводы. В период обострения гастрита важно принимать витамины, особенно витамин С, который разрушается при термической обработке продуктов. Анастасия Тараско подчеркивает необходимость витаминотерапии, чтобы избежать дефицита витаминов, особенно при ограничении свежих фруктов. Также эксперты советуют соблюдать регулярность приема, равномерное распределение объема и консистенцию пищи. Соблюдение этих простых, но важных правил поможет уменьшить симптомы гастрита и ускорить процесс выздоровления.