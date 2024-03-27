Челябинский миллиардер Рыбаков передал пострадавшим в теракте 10 млн рублей

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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Рыбаков принес соболезнования семьям погибших и пострадавших в «Крокус сити золл» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков передал десять миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших в теракте «Крокус сити холл» в Подмосковье. О пожертвовании URA.RU сообщили представители бизнесмена.

«Я хочу принять участие в поддержке тех, кто пострадал или погиб. Я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной. И я очень соболезную семьям, родным, близким погибших и пострадавших», — заявил Рыбаков. О передаче десяти миллионов рублей в фонд помощи сообщил его представитель.

Пожертвование бизнесмен сделал в фонд «Российский Красный Крест». Ранее челябинское предприятие «Макфа» перевело семьям погибших челябинцев два миллиона рублей. Материальную поддержку пострадавшим от теракта оказали и российские звезды.

Теракт в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». По последним данным, в результате погибло 139 человек, еще 89 пострадавших находятся в больницах. Четверо обвиняемых задержано и находятся в СИЗО.

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Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков передал десять миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших в теракте «Крокус сити холл» в Подмосковье. О пожертвовании URA.RU сообщили представители бизнесмена. «Я хочу принять участие в поддержке тех, кто пострадал или погиб. Я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной. И я очень соболезную семьям, родным, близким погибших и пострадавших», — заявил Рыбаков. О передаче десяти миллионов рублей в фонд помощи сообщил его представитель. Пожертвование бизнесмен сделал в фонд «Российский Красный Крест». Ранее челябинское предприятие «Макфа» перевело семьям погибших челябинцев два миллиона рублей. Материальную поддержку пострадавшим от теракта оказали и российские звезды. Теракт в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». По последним данным, в результате погибло 139 человек, еще 89 пострадавших находятся в больницах. Четверо обвиняемых задержано и находятся в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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