Челябинский миллиардер Рыбаков передал пострадавшим в теракте 10 млн рублей

Рыбаков принес соболезнования семьям погибших и пострадавших в «Крокус сити золл» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков передал десять миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших в теракте «Крокус сити холл» в Подмосковье. О пожертвовании URA.RU сообщили представители бизнесмена.

«Я хочу принять участие в поддержке тех, кто пострадал или погиб. Я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной. И я очень соболезную семьям, родным, близким погибших и пострадавших», — заявил Рыбаков. О передаче десяти миллионов рублей в фонд помощи сообщил его представитель.

Пожертвование бизнесмен сделал в фонд «Российский Красный Крест». Ранее челябинское предприятие «Макфа» перевело семьям погибших челябинцев два миллиона рублей. Материальную поддержку пострадавшим от теракта оказали и российские звезды.

Теракт в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». По последним данным, в результате погибло 139 человек, еще 89 пострадавших находятся в больницах. Четверо обвиняемых задержано и находятся в СИЗО.