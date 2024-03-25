Общество «Макфа» перечисляет семьям погибших в «Крокус Холле» челябинцев 2 млн рублей 26 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 + На «Макфе» решили поддержать родных южноуральцев, погибших в «Крокус Сити Холле» от рук террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Предприятия Челябинской области подключились к оказанию материальной помощи семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» южноуральцев. Одной из первых решение оказать финансовую поддержку приняла «Макфа», сообщили 26 марта URA.RU в компании. «Семье Александра Баклемышева деньги уже перечислены. Семье Яны Коваленковой перевод отправим в течение 3-4 дней, ждем банковские реквизиты. Наш трудовой коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близких погибших, — сообщил URA.RU представитель «Макфы». Пока среди жертв террористов значатся два уроженца Челябинской области: 51-летний буровой мастер из Сатки Александр Баклемышев и переехавшая из Южноуральска в Ярославль 32-летняя Яна Коваленкова, у которой осталась четырехлетняя дочь. Ранее по поручению губернатора Алексея Текслера был выделен из областного бюджета 1 млн рублей в качестве поддержки родным Александра Баклемышева. Вооруженные автоматами и бутылками с зажигательной смесью террористы атаковали московский «Крокус Сити Холл» 22 марта, когда более 6 тысяч зрителей пришли туда на концерт группы «Пикник». В результате, по данным СК РФ, погибли 139 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Предприятия Челябинской области подключились к оказанию материальной помощи семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» южноуральцев. Одной из первых решение оказать финансовую поддержку приняла «Макфа», сообщили 26 марта URA.RU в компании. «Семье Александра Баклемышева деньги уже перечислены. Семье Яны Коваленковой перевод отправим в течение 3-4 дней, ждем банковские реквизиты. Наш трудовой коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близких погибших, — сообщил URA.RU представитель «Макфы». Пока среди жертв террористов значатся два уроженца Челябинской области: 51-летний буровой мастер из Сатки Александр Баклемышев и переехавшая из Южноуральска в Ярославль 32-летняя Яна Коваленкова, у которой осталась четырехлетняя дочь. Ранее по поручению губернатора Алексея Текслера был выделен из областного бюджета 1 млн рублей в качестве поддержки родным Александра Баклемышева. Вооруженные автоматами и бутылками с зажигательной смесью террористы атаковали московский «Крокус Сити Холл» 22 марта, когда более 6 тысяч зрителей пришли туда на концерт группы «Пикник». В результате, по данным СК РФ, погибли 139 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям