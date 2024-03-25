«Макфа» перечисляет семьям погибших в «Крокус Холле» челябинцев 2 млн рублей

Предприятия Челябинской области подключились к оказанию материальной помощи семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» южноуральцев. Одной из первых решение оказать финансовую поддержку приняла «Макфа», сообщили 26 марта URA.RU в компании.
«Семье Александра Баклемышева деньги уже перечислены. Семье Яны Коваленковой перевод отправим в течение 3-4 дней, ждем банковские реквизиты. Наш трудовой коллектив выражает глубочайшие соболезнования родным и близких погибших, — сообщил URA.RU представитель «Макфы».
Пока среди жертв террористов значатся два уроженца Челябинской области: 51-летний буровой мастер из Сатки Александр Баклемышев и переехавшая из Южноуральска в Ярославль 32-летняя Яна Коваленкова, у которой осталась четырехлетняя дочь. Ранее по поручению губернатора Алексея Текслера был выделен из областного бюджета 1 млн рублей в качестве поддержки родным Александра Баклемышева.
Вооруженные автоматами и бутылками с зажигательной смесью террористы атаковали московский «Крокус Сити Холл» 22 марта, когда более 6 тысяч зрителей пришли туда на концерт группы «Пикник». В результате, по данным СК РФ, погибли 139 человек.
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