Минздрав раскрыл, сколько человек остаются в больницах после теракта в «Крокусе»

Минздрав: в больницах после теракта в «Крокусе» остаются 83 пострадавших
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83 человека остаются в больницах после теракта в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». В больницах остаются 83 человека.

На утро 27 марта после теракта в «Крокусе» остаются в больницах 83 человека. Соответствующий список опубликовал Минздрав Московской области на официальном сайте.

В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек. Ранее Собянин рассказал, что более 30 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выписали из больниц Москвы, передает «Национальная служба новостей».

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Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». В больницах остаются 83 человека. На утро 27 марта после теракта в «Крокусе» остаются в больницах 83 человека. Соответствующий список опубликовал Минздрав Московской области на официальном сайте. В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек. Ранее Собянин рассказал, что более 30 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выписали из больниц Москвы, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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