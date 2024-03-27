Минздрав раскрыл, сколько человек остаются в больницах после теракта в «Крокусе»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало актуальный список пострадавших россиян при теракте в «Крокус Сити Холле». В больницах остаются 83 человека.
На утро 27 марта после теракта в «Крокусе» остаются в больницах 83 человека. Соответствующий список опубликовал Минздрав Московской области на
В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Количество пострадавших от нападения увеличилось до 360 человек. Ранее Собянин рассказал, что более 30 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выписали из больниц Москвы, передает «Национальная служба новостей».
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