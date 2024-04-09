Путин назначил нового полномочного представителя России в ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового полномочного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 9 апреля. Им стал Виктор Васильев. Информация размещена на официальном сайте правовой информации.
В соответствии с указами президента, с сегодняшнего дня прекращены полномочия Микаэла Агасандяна, вместо него полномочным представителем России в ОДКБ назначен Виктор Васильев, который ранее с 2018 по 2023 годы представлял интересы страны в ООН в дипломатическом ранге чрезвычайного полномочного посла. В его ведении находились вопросы продовольственной и сельскохозяйственной безопасности.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового полномочного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 9 апреля. Им стал Виктор Васильев. Информация размещена на официальном сайте правовой информации. В соответствии с указами президента, с сегодняшнего дня прекращены полномочия Микаэла Агасандяна, вместо него полномочным представителем России в ОДКБ назначен Виктор Васильев, который ранее с 2018 по 2023 годы представлял интересы страны в ООН в дипломатическом ранге чрезвычайного полномочного посла. В его ведении находились вопросы продовольственной и сельскохозяйственной безопасности.