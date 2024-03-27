Губернатора Тверской области напугали на встрече с Путиным

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, руденя игорь
Руденя напугали слова работницы культуры, которая хотела попросить о чем-то Фото:

Губернатора Тверской области Игоря Руденя напугали слова работницы культуры региона о том, что она хочет попросить его о чем-то. Однако ее просьба была адресована президенту РФ Владимиру Путину, который прибыл в область на встречу с работниками культуры.

«Мне хочется сказать большое спасибо Игорю Михайловичу Рудене, нашему губернатору. А дальше пойдет просьба. Просто к Владимиру Владимировичу», — заявила представительница культуры региона на встрече, прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава государства, в свою очередь, посмеялся над ситуацией.

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Губернатора Тверской области Игоря Руденя напугали слова работницы культуры региона о том, что она хочет попросить его о чем-то. Однако ее просьба была адресована президенту РФ Владимиру Путину, который прибыл в область на встречу с работниками культуры. «Мне хочется сказать большое спасибо Игорю Михайловичу Рудене, нашему губернатору. А дальше пойдет просьба. Просто к Владимиру Владимировичу», — заявила представительница культуры региона на встрече, прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава государства, в свою очередь, посмеялся над ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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