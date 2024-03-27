Губернатора Тверской области напугали на встрече с Путиным

27 марта 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Руденя напугали слова работницы культуры, которая хотела попросить о чем-то Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатора Тверской области Игоря Руденя напугали слова работницы культуры региона о том, что она хочет попросить его о чем-то. Однако ее просьба была адресована президенту РФ Владимиру Путину, который прибыл в область на встречу с работниками культуры. «Мне хочется сказать большое спасибо Игорю Михайловичу Рудене, нашему губернатору. А дальше пойдет просьба. Просто к Владимиру Владимировичу», — заявила представительница культуры региона на встрече, прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава государства, в свою очередь, посмеялся над ситуацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатора Тверской области Игоря Руденя напугали слова работницы культуры региона о том, что она хочет попросить его о чем-то. Однако ее просьба была адресована президенту РФ Владимиру Путину, который прибыл в область на встречу с работниками культуры. «Мне хочется сказать большое спасибо Игорю Михайловичу Рудене, нашему губернатору. А дальше пойдет просьба. Просто к Владимиру Владимировичу», — заявила представительница культуры региона на встрече, прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава государства, в свою очередь, посмеялся над ситуацией.