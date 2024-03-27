Депутат ГД от ЯНАО Погорелый напомнил правительству РФ о доработке Арктической ипотеки

На рабочей встрече депутаты ЯНАО обсудили с министром по делам Арктики Алексеем Чекунковым условия совершенствования арктической ипотеки. Об этом сообщил депутат государственной думы ЯНАО Дмитрий Погорелый.
«Чтобы арктическая ипотека работала, как стимул жилищного строительства, в частности, в Салехарде, Новом Уренгое, для крупных городов, надо снять ограничения или поменять формулу цены Минстроя. Постараемся до майских праздников принять это решение, чтобы в Арктике ипотека работала полноценно, как на Дальнем Востоке», — приводит ответ министра Алексея Чекункова Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Северяне не могут оформить арктическую ипотеку под два процента из-за неподходящих условий, которые связанны с нормативной стоимостью квадратного метра. Корректировки также требует и новая льготная категория ипотеки — включение участников СВО и их семей в программы дальневосточной и арктической ипотеки.
Ранее URA.RU сообщало о том, что препятствием для участия в программе «Арктической ипотеки» стало установление Минстроем предельной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья. Данная проблема должна быть решена на федеральном уровне.
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