27 марта 2024

Депутат ГД от ЯНАО Погорелый напомнил правительству РФ о доработке Арктической ипотеки

Министр РФ Чекунков собирается уладить вопрос с Арктической ипотекой до мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, ипотека, строительство дома, стройка, недвидимость
На рабочей встрече депутаты обсудили условия программы «Арктическая ипотека» Фото:

На рабочей встрече депутаты ЯНАО обсудили с министром по делам Арктики Алексеем Чекунковым условия совершенствования арктической ипотеки. Об этом сообщил депутат государственной думы ЯНАО Дмитрий Погорелый.

«Чтобы арктическая ипотека работала, как стимул жилищного строительства, в частности, в Салехарде, Новом Уренгое, для крупных городов, надо снять ограничения или поменять формулу цены Минстроя. Постараемся до майских праздников принять это решение, чтобы в Арктике ипотека работала полноценно, как на Дальнем Востоке», — приводит ответ министра Алексея Чекункова Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Северяне не могут оформить арктическую ипотеку под два процента из-за неподходящих условий, которые связанны с нормативной стоимостью квадратного метра. Корректировки также требует и новая льготная категория ипотеки — включение участников СВО и их семей в программы дальневосточной и арктической ипотеки.

Ранее URA.RU сообщало о том, что препятствием для участия в программе «Арктической ипотеки» стало установление Минстроем предельной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья. Данная проблема должна быть решена на федеральном уровне.

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На рабочей встрече депутаты ЯНАО обсудили с министром по делам Арктики Алексеем Чекунковым условия совершенствования арктической ипотеки. Об этом сообщил депутат государственной думы ЯНАО Дмитрий Погорелый. «Чтобы арктическая ипотека работала, как стимул жилищного строительства, в частности, в Салехарде, Новом Уренгое, для крупных городов, надо снять ограничения или поменять формулу цены Минстроя. Постараемся до майских праздников принять это решение, чтобы в Арктике ипотека работала полноценно, как на Дальнем Востоке», — приводит ответ министра Алексея Чекункова Дмитрий Погорелый на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Северяне не могут оформить арктическую ипотеку под два процента из-за неподходящих условий, которые связанны с нормативной стоимостью квадратного метра. Корректировки также требует и новая льготная категория ипотеки — включение участников СВО и их семей в программы дальневосточной и арктической ипотеки. Ранее URA.RU сообщало о том, что препятствием для участия в программе «Арктической ипотеки» стало установление Минстроем предельной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья. Данная проблема должна быть решена на федеральном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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