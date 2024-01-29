Министр Чекунков назвал сроки изменения условий «Арктической ипотеки» в ЯНАО

Чекунков: условия «Арктической ипотеки» будут доработаны в течение трех месяцев

30 января 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Чекунков заявил, что достигнуты нужные договоренности с Минстроем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для жителей ЯНАО препятствием для участия в программе «Арктической ипотеки» стало установление Минстроем предельной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья. Данная проблема должна быть решена на федеральном уровне в течение трех месяцев. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Мы рассчитываем эту работу доделать в ближайшие три месяца, но надеюсь, что быстрее. У нас уже есть консенсус профильных министерств. С Минстроем одинаковый взгляд на это», — заявил Чекунков журналистам. Изначально ограничение Минстроя по стоимости квадратного метра было введено из-за риска резкого скачка стоимости жилья в небольших городах. Сейчас формула расчета цены пересматривается. Министр отметил, что несмотря серьезные финансовые напряжения экономики страны, первоначальный взнос сохранился на уровне 20%. Предельный потолок по сумме ипотеки увеличен до 9 миллионов рублей. Постепенно будут расширяться категории, на кого распространяется ипотека, не зависимо от возраста. Правительство дало старт программе «Арктической ипотеки» в ноябре 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За первый месяц действия программы банки получили более трех тысяч заявок. В ЯНАО реализации льготного кредитования препятствует ценообразование на рынке недвижимости. Губернатор округа Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина пересмотреть условия «Арктической ипотеки», чтобы сделать жилье более доступным для ямальцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для жителей ЯНАО препятствием для участия в программе «Арктической ипотеки» стало установление Минстроем предельной стоимости квадратного метра приобретаемого жилья. Данная проблема должна быть решена на федеральном уровне в течение трех месяцев. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Мы рассчитываем эту работу доделать в ближайшие три месяца, но надеюсь, что быстрее. У нас уже есть консенсус профильных министерств. С Минстроем одинаковый взгляд на это», — заявил Чекунков журналистам. Изначально ограничение Минстроя по стоимости квадратного метра было введено из-за риска резкого скачка стоимости жилья в небольших городах. Сейчас формула расчета цены пересматривается. Министр отметил, что несмотря серьезные финансовые напряжения экономики страны, первоначальный взнос сохранился на уровне 20%. Предельный потолок по сумме ипотеки увеличен до 9 миллионов рублей. Постепенно будут расширяться категории, на кого распространяется ипотека, не зависимо от возраста. Правительство дало старт программе «Арктической ипотеки» в ноябре 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За первый месяц действия программы банки получили более трех тысяч заявок. В ЯНАО реализации льготного кредитования препятствует ценообразование на рынке недвижимости. Губернатор округа Дмитрий Артюхов попросил президента РФ Владимира Путина пересмотреть условия «Арктической ипотеки», чтобы сделать жилье более доступным для ямальцев.