Пранкеры «похоронили» рэпера Гуфа во второй раз

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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Пранкеры сообщили полиции о «гибели» Гуфа, пишет Mash Фото:

Неизвестные пранкеры представились бывшим мужем сестры рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф и сообщили полиции о его гибели. Силовики решили провести проверку данной информации. Сотрудники пришли в квартиру, которая ранее принадлежала музыканту, но ничего не обнаружили.

«В московской полиции пришли в ранее принадлежавшую рэперу Гуфу квартиру в поисках тела музыканта после заявления якобы бывшего мужа сестры Алексея Долматова, но ничего не нашли», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что по телефону неизвестный мужчина сообщил сотрудникам, что экс-супруга Алексея Долматова Ольга убила рэпера, и его тело находится в квартире на Овчинниковской набережной.

Когда полиция приехала на адрес, их встретила женщина, которая сообщила, что живет здесь уже два года. Она подтвердила, что квартира принадлежала родственникам Долматова, но о смерти Гуфа она ничего не знает. Пранкеры объявлены в розыск, передали в telegram-канале.

Мем «Гуф умер» связан с фейковой новостью о смерти рэпера. В 2011 году появился слух о его гибели при теракте в аэропорту Домодедово, хотя это оказалось ложью. После этого фраза «Гуф умер» стала популярным комментарием к новостям о рэпере и его творчестве.

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Неизвестные пранкеры представились бывшим мужем сестры рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф и сообщили полиции о его гибели. Силовики решили провести проверку данной информации. Сотрудники пришли в квартиру, которая ранее принадлежала музыканту, но ничего не обнаружили. «В московской полиции пришли в ранее принадлежавшую рэперу Гуфу квартиру в поисках тела музыканта после заявления якобы бывшего мужа сестры Алексея Долматова, но ничего не нашли», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что по телефону неизвестный мужчина сообщил сотрудникам, что экс-супруга Алексея Долматова Ольга убила рэпера, и его тело находится в квартире на Овчинниковской набережной. Когда полиция приехала на адрес, их встретила женщина, которая сообщила, что живет здесь уже два года. Она подтвердила, что квартира принадлежала родственникам Долматова, но о смерти Гуфа она ничего не знает. Пранкеры объявлены в розыск, передали в telegram-канале. Мем «Гуф умер» связан с фейковой новостью о смерти рэпера. В 2011 году появился слух о его гибели при теракте в аэропорту Домодедово, хотя это оказалось ложью. После этого фраза «Гуф умер» стала популярным комментарием к новостям о рэпере и его творчестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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