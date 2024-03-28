Пранкеры «похоронили» рэпера Гуфа во второй раз

28 марта 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пранкеры сообщили полиции о «гибели» Гуфа, пишет Mash Фото: Илья Московец © URA.RU Неизвестные пранкеры представились бывшим мужем сестры рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф и сообщили полиции о его гибели. Силовики решили провести проверку данной информации. Сотрудники пришли в квартиру, которая ранее принадлежала музыканту, но ничего не обнаружили. «В московской полиции пришли в ранее принадлежавшую рэперу Гуфу квартиру в поисках тела музыканта после заявления якобы бывшего мужа сестры Алексея Долматова, но ничего не нашли», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что по телефону неизвестный мужчина сообщил сотрудникам, что экс-супруга Алексея Долматова Ольга убила рэпера, и его тело находится в квартире на Овчинниковской набережной. Когда полиция приехала на адрес, их встретила женщина, которая сообщила, что живет здесь уже два года. Она подтвердила, что квартира принадлежала родственникам Долматова, но о смерти Гуфа она ничего не знает. Пранкеры объявлены в розыск, передали в telegram-канале. Мем «Гуф умер» связан с фейковой новостью о смерти рэпера. В 2011 году появился слух о его гибели при теракте в аэропорту Домодедово, хотя это оказалось ложью. После этого фраза «Гуф умер» стала популярным комментарием к новостям о рэпере и его творчестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные пранкеры представились бывшим мужем сестры рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф и сообщили полиции о его гибели. Силовики решили провести проверку данной информации. Сотрудники пришли в квартиру, которая ранее принадлежала музыканту, но ничего не обнаружили. «В московской полиции пришли в ранее принадлежавшую рэперу Гуфу квартиру в поисках тела музыканта после заявления якобы бывшего мужа сестры Алексея Долматова, но ничего не нашли», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что по телефону неизвестный мужчина сообщил сотрудникам, что экс-супруга Алексея Долматова Ольга убила рэпера, и его тело находится в квартире на Овчинниковской набережной. Когда полиция приехала на адрес, их встретила женщина, которая сообщила, что живет здесь уже два года. Она подтвердила, что квартира принадлежала родственникам Долматова, но о смерти Гуфа она ничего не знает. Пранкеры объявлены в розыск, передали в telegram-канале. Мем «Гуф умер» связан с фейковой новостью о смерти рэпера. В 2011 году появился слух о его гибели при теракте в аэропорту Домодедово, хотя это оказалось ложью. После этого фраза «Гуф умер» стала популярным комментарием к новостям о рэпере и его творчестве.