27 марта 2024

Курганец получил срок за интимную переписку с детьми

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Курганцу вынесли приговор за развратные письма детям в соцсетях Фото:

Жителя Кургана приговорили к лишению свободы за развратные сообщения детям. 19-летний молодой человек отправится в колонию на семь лет, сообщили в СУ СК России по Курганской области.

«Молодой человек признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. ст. 132, 133, 135 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего; понуждение к действиям сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; развратные действия)», — сообщает сайт курганского управления. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.

Как рассказали в следкоме, молодой человек создавал фейковые страницы в соцсети и писал несовершеннолетним. «Мужчина направлял малолетним детям материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото и видеоизображения, вел с ними переписку развратного характера», — сообщили в ведомстве.

О преступлении в полицию заявили родители одной из девочек. Молодого человека задержали в Екатеринбурге и определили в СИЗО на время следствия. Помимо лишения свободы, суд запретил извращенцу на пять лет работать в детских организациях.

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Жителя Кургана приговорили к лишению свободы за развратные сообщения детям. 19-летний молодой человек отправится в колонию на семь лет, сообщили в СУ СК России по Курганской области. «Молодой человек признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. ст. 132, 133, 135 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего; понуждение к действиям сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; развратные действия)», — сообщает сайт курганского управления. Его приговорили к семи годам колонии общего режима. Как рассказали в следкоме, молодой человек создавал фейковые страницы в соцсети и писал несовершеннолетним. «Мужчина направлял малолетним детям материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото и видеоизображения, вел с ними переписку развратного характера», — сообщили в ведомстве. О преступлении в полицию заявили родители одной из девочек. Молодого человека задержали в Екатеринбурге и определили в СИЗО на время следствия. Помимо лишения свободы, суд запретил извращенцу на пять лет работать в детских организациях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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