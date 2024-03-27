Курганец получил срок за интимную переписку с детьми

28 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Курганцу вынесли приговор за развратные письма детям в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана приговорили к лишению свободы за развратные сообщения детям. 19-летний молодой человек отправится в колонию на семь лет, сообщили в СУ СК России по Курганской области. «Молодой человек признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. ст. 132, 133, 135 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего; понуждение к действиям сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; развратные действия)», — сообщает сайт курганского управления. Его приговорили к семи годам колонии общего режима. Как рассказали в следкоме, молодой человек создавал фейковые страницы в соцсети и писал несовершеннолетним. «Мужчина направлял малолетним детям материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото и видеоизображения, вел с ними переписку развратного характера», — сообщили в ведомстве. О преступлении в полицию заявили родители одной из девочек. Молодого человека задержали в Екатеринбурге и определили в СИЗО на время следствия. Помимо лишения свободы, суд запретил извращенцу на пять лет работать в детских организациях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Кургана приговорили к лишению свободы за развратные сообщения детям. 19-летний молодой человек отправится в колонию на семь лет, сообщили в СУ СК России по Курганской области. «Молодой человек признан виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. ст. 132, 133, 135 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего; понуждение к действиям сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; развратные действия)», — сообщает сайт курганского управления. Его приговорили к семи годам колонии общего режима. Как рассказали в следкоме, молодой человек создавал фейковые страницы в соцсети и писал несовершеннолетним. «Мужчина направлял малолетним детям материалы порнографического содержания, убеждал потерпевших направлять ему свои интимные фото и видеоизображения, вел с ними переписку развратного характера», — сообщили в ведомстве. О преступлении в полицию заявили родители одной из девочек. Молодого человека задержали в Екатеринбурге и определили в СИЗО на время следствия. Помимо лишения свободы, суд запретил извращенцу на пять лет работать в детских организациях.