Продюсер «Уральских пельменей» привозит в Тюмень детское шоу

28 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

На сцене тюменской площадки выступит мультгерой Буба Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени состоится детское шоу с участием любимых мультипликационных героев. Как рассказали URA.RU организаторы, соавтором проекта выступил Сергей Нетиевский — продюсер и актер шоу «Уральские пельмени». «Продюсер шоу „Уральские пельмени“ Сергей Нетиевский представляет детское шоу, где совмещены театр, цирк, и эстрада в одном месте. На одной сцене выступят герои „Сказочного патруля“, „Ми-ми-мишек“, „Бубы“, „Кошечек-собачек“ и других. Уникального в этом формате то, что будут использованы визуальные эффекты мирового уровня», — рассказали URA.RU организаторы события. Во время представления в зале будут работать аниматоры в костюмах мультгероев. После шоу маленькие тюменцы смогут сфотографироваться с любимыми персонажами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени состоится детское шоу с участием любимых мультипликационных героев. Как рассказали URA.RU организаторы, соавтором проекта выступил Сергей Нетиевский — продюсер и актер шоу «Уральские пельмени». «Продюсер шоу „Уральские пельмени“ Сергей Нетиевский представляет детское шоу, где совмещены театр, цирк, и эстрада в одном месте. На одной сцене выступят герои „Сказочного патруля“, „Ми-ми-мишек“, „Бубы“, „Кошечек-собачек“ и других. Уникального в этом формате то, что будут использованы визуальные эффекты мирового уровня», — рассказали URA.RU организаторы события. Во время представления в зале будут работать аниматоры в костюмах мультгероев. После шоу маленькие тюменцы смогут сфотографироваться с любимыми персонажами.