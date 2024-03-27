27 марта 2024

Продюсер «Уральских пельменей» привозит в Тюмень детское шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Магнитогорск, аниматор, новый год, поезд деда мороза, буба
На сцене тюменской площадки выступит мультгерой Буба Фото:

В Тюмени состоится детское шоу с участием любимых мультипликационных героев. Как рассказали URA.RU организаторы, соавтором проекта выступил Сергей Нетиевский — продюсер и актер шоу «Уральские пельмени».

«Продюсер шоу „Уральские пельмени“ Сергей Нетиевский представляет детское шоу, где совмещены театр, цирк, и эстрада в одном месте. На одной сцене выступят герои „Сказочного патруля“, „Ми-ми-мишек“, „Бубы“, „Кошечек-собачек“ и других. Уникального в этом формате то, что будут использованы визуальные эффекты мирового уровня», — рассказали URA.RU организаторы события.

Во время представления в зале будут работать аниматоры в костюмах мультгероев. После шоу маленькие тюменцы смогут сфотографироваться с любимыми персонажами.

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В Тюмени состоится детское шоу с участием любимых мультипликационных героев. Как рассказали URA.RU организаторы, соавтором проекта выступил Сергей Нетиевский — продюсер и актер шоу «Уральские пельмени». «Продюсер шоу „Уральские пельмени“ Сергей Нетиевский представляет детское шоу, где совмещены театр, цирк, и эстрада в одном месте. На одной сцене выступят герои „Сказочного патруля“, „Ми-ми-мишек“, „Бубы“, „Кошечек-собачек“ и других. Уникального в этом формате то, что будут использованы визуальные эффекты мирового уровня», — рассказали URA.RU организаторы события. Во время представления в зале будут работать аниматоры в костюмах мультгероев. После шоу маленькие тюменцы смогут сфотографироваться с любимыми персонажами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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